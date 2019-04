von SK

Das bunte Kunstwerk des Düsseldorfer Künstlers Paul Schwer, geboren 1951 in Schonach, ist bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt. Seit 2014 steht es zwischen Schützenbrücke und dem Eingang zum Fürstenbergischen Park in der Brigach. Über die Jahre hat es sich zu einem beliebten Fotomotiv und Erkennungszeichen des Museum Art Plus entwickelt. Nachts wird „GULFF“, so der Titel der Plastik, von innen beleuchtet und taucht seine Umgebung in ein ganz besonderes Licht. Nun wurde – zur großen Freude der Museumsverantwortlichen – bekanntgegeben, dass das Kunstwerk noch drei weitere Jahre an dieser exponierten Stelle verweilen darf. Installiert wurde sie 2014 anlässlich der viel beachteten Einzelausstellung von Paul Schwer im Museum. In grellen Orange- und Blautönen gehalten, wirkt die Plastik aus bemalten und unter Hitze verformten Plexiglasplatten in ihrer Künstlichkeit wie ein Fremdkörper in der idyllischen Umgebung und zieht so die Blicke auf sich. Bild: Museum Art-Plus