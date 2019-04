Der Konflikt zwischen Deutscher Umwelthilfe (DUH) und Gewerbetreibenden um Unterlassungserklärungen und Abmahnforderungen schlägt Wellen. Traf es in Donaueschingen zuletzt das Honda-Autohaus Greuner, meldete sich nun aus Villingen Jürgen Stadelbauer vom gleichnamigen, 1976 in Donaueschingen gegründeten Autohaus zu Wort. Auch ihm flatterte im Februar, erst als Fax, dann in der Post, ein mehrseitiges Schreiben der DUH ins Haus.

Wie im Falle Greuner ging der Aufforderung, binnen drei Wochen 7500 Euro zu überweisen, eine 2012 unterschriebene Unterlassungserklärung voraus. Im November 2018 schnappte die Falle zu: nicht bei einem der real ausgestellten Fahrzeuge der Marken Renault, Dacia oder SsangYong, sondern auf der Facebookseite des Autohauses. Stadelbauers externer Dienstleister hatte ein Modell angepriesen, das auf den ersten Blick nur die stolzen 225 PS offenbarte. Erst in der Lupenfunktion ließen sich die Verbrauchswerte lesen. Doch die Daten müssen sich auf den ersten Blick erschließen: Aus der Zuwiderhandlung resultierte die Abmahnung. Für die Haftung muss, laut Geschäftsbedingungen, das Autohaus geradestehe.

Das Autohaus Stadelbauer in Villingen. | Bild: Wursthorn, Jens

Für Jürgen Stadelbauer hat sich ein Hoffnungstürchen aufgetan. Die KfZ-Innung stellte ihm ein möglicherweise hilfreiches Gerichtsurteil als Argumentationshilfe zur Verfügung: Vor dem Landgericht Freiburg scheiterte 2015 die DUH beim Ansinnen, einem Autohändler 20 000 Euro abzupressen. Die monierte fehlerhafte Auszeichnung eines Audi-Sport-Cabrio wurde vom Gericht auf 490 Euro Gebühren gestutzt. Stadelbauer geht nach Rücksprache mit seiner Anwältin von einem deutlich reduzierten Strafmaß aus. Nicht unterschreiben wird er eine neuerlich geforderte Unterlassungserklärung. „Die bestehende gilt, solange die Firma besteht“, zitiert der Firmenchef seine Rechtsberatung. Für bemerkenswert im negativen Sinn hält er die Festsetzung des Abmahn-Betrags. Der könne auf 5000 reduziert werden, hieß es seitens der DUH eine Woche später. Doch müsse eine Vertragsstrafe empfindlich sein, um ihre Funktion als streitbeilegendes Marktordnungsinstrument zu erfüllen, heißt es schulmeisterlich. An Mitarbeitergröße, Fahrzeugpool und und Bilanzsumme gemessen, könne eine überregionale Marktgröße diese Strafe stemmen.

„Da staunt man schon, wenn der Kläger das Strafmaß bestimmen darf“, ärgert sich der Kfz-Meister und Autohändler. Bei der Beweisführung teilt er die Einschätzung von Robert Greuner: In einem Autohaus gibt es unendlich viele Abläufe, die zu beanstanden wären: „Da bleibt nach einer Probefahrt das Verbrauchsschild – ohnehin, ein Muster ohne Wert – verdeckt auf dem Rücksitz liegen und schon bin ich dran.“ Vor allem dann, wenn die anonymen Testbesucher seiner Ansicht nach nur auf die Gelegenheit warten, Fehler aufzudecken.