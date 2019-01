von SK

Fußspuren auf schneebedecktem Boden halfen am Donnerstagabend, an der Augustastraße einen mutmaßlichen Handy-Dieb zu ermitteln. Zuvor hatte eine 53-Jährige bei der Polizei Anzeige wegen des Diebstahls ihres Mobiltelefons aus ihrem unverschlossenen Auto erstattet. Während ihres Aufenthaltes auf dem Polizeirevier registrierte eine auf dem Mobiltelefon installierte App zur Ortung des Gerätes eine Bewegung des gestohlenen Mobiltelefons. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung des Signals auf, welches in der Mühlenstraße lokalisiert werden konnte. Dort wurde das Mobiltelefon über die App dazu veranlasst, einen Signalton von sich zu geben, der für die Polizeibeamten im näheren Umfeld hörbar war. Das Mobiltelefon konnte so bei einer Garage in der Auguststraße aufgefunden werden. Von dort führten auch Fußspuren zu einem Balkon eines nahegelegenen Wohnhauses, wo der mutmaßliche Dieb von der Polizei gegen 20.30 Uhr festgenommen werden konnte.