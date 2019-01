von SK

Der 26-jährige Fahrer eines VW Lupo hat am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, auf der Dürrheimer Straße eine Straßenlaterne geschrammt und ist anschließend abgehauen. Wie die Polizei mitteilt, sei der junge Mann unmittelbar nach dem Kreisverkehr heftig gegen die Laterne gestoßen. Durch die Wucht der Kollision wurde am VW der vordere rechte Reifen von der Felge gerissen. Hiervon unbeeindruckt sei der 26-Jährige anschließend auf der Felge weitergefahren.

Der an der Straßenlaterne liegengebliebene Reifen und die Kratzspuren, die die Felge auf der Straße hinterließen, führten die Polizei auf die richtige Spur. In einer Wohnung in der Dürrheimer Straße wurden die Beamten fündig: Dort entdeckten sie im Hinterhof den erheblich beschädigten Lupo und in der Wohnung den betrunkenen Fahrer. Ein Alkoholtest habe schließlich einen Wert von rund 1,9 Promille ergeben.

Der Führerschein des 26-Jährigen wurde daraufhin eingezogen. Am Polo sei ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden. Der Schaden an der Straßenlaterne sei noch nicht beziffert.