Ein großes Polizeiaufgebot von sieben Streifen hat am Dienstagmittag, gegen 14 Uhr, ein Gerangel in der bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtung in der Friedhofstraße beendet.

Kontrolle führt zu Schlägen

Wie die Polizei mitteilt, haben dort die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen 25-jährigen Mann beim Betreten der Kantine kontrollieren wollen. Der habe sich dagegen verwehrt und gegen den Oberkörper eines der Mitarbeiter geschlagen. Im Anschluss habe er einem zweiten Beschäftigten einen Schlag gegen das Kinn verpasst. Das Sicherheitspersonal habe den 25-Jährigen daraufhin ins Büro gebracht.

Bewohner treten gegen Bürotür

In der Folge versammelten sich lautstark rund zehn Bewohner vor dem Büro und traten gegen die Tür. Nach dem Eintreffen der verständigten sieben Polizeistreifen habe sich die Lage schließlich beruhigt. Der 25-Jährige muss sich nun noch in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.