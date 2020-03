von Stephanie Jakober stephanie.jakober@suedkurier.de

Für Karl Lagerfeld wären es harte Zeiten gewesen. Denn viele Menschen haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Doch wenn nichts stattfindet, warum soll man sich dann von seiner Jogginghose trennen? Terminkalender leer, vieles geht per Telefon und E-Mail, soziale Kontakte sollen nicht stattfinden. In Zeiten, wo es allerdings darum geht, das Ansteckungsrisiko zu minimieren und die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, geht es auch um wichtigeres als die Beinbekleidung.

Die Stadtverwaltung geht auf Abstand zueinander und hält den Mindestabstand von zwei Meter ein (von unten): Vera Moßbrugger, OB Erik Pauly, Bürgermeister Severin Graf, Stadtbaumeister Christian Unkel und vom Ordnungsamt Gerhard Lucas und Andreas Dereck. Wenn einer dazukommt, muss ein anderer dann den Saal verlassen. | Bild: Jakober, Stephanie

Und dann gibt es diese zwei Termine, die dann doch im Kalender stehen: Bauauschuss und Technischer Ausschuss, die Welt der Donaueschinger Kommunalpolitik dreht sich eben doch weiter. Wenn reihenweise Kommunen die Treffen ihrer politischen Gremien absagen, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch für Donaueschingen gilt. Schließlich hat man sich ja auch am Wochenende zur Klausurtagung getroffen. Und das Glück ist ja auch, alle Ausschüsse haben unter 20 Mitgliedern. Man weiß, wer drin sitzt und dass die Adressen der Stadträte der Verwaltung vorliegen, ist jetzt auch einmal anzunehmen. (Zum Zeitpunkt der beiden Sitzungen galt noch die 20-Personen-Regelungen und das Ordnungsamt saß sogar stellenweise mit am Tisch, doch das Land hatte bereits für den nächsten Tag eine neue Rechtsverordnung vorbereitet.)

Große Distanzen, anstatt kuschliger Wohlfühlatmosphäre

Auf jeden Fall ist das mit der Sitzordnung schon geklärt: Anstatt im beengten Seminarraum wird im Mozartsaal getagt. Wo man sonst kuschelig-nah zusammensitzt, klafft plötzlich sehr viel Raum zwischen den Stadträten und der Verwaltungsspitze im einzelnen und auch im Kollektiv. Da braucht es keinen Meterstab, um zu erkennen: Wenigstens die Vorschrift wird eingehalten. Und das auch im Zuhörerraum, was aber im Laufe des abends nicht relevant wird. Im Bauausschuss nehmen hier zwei Bürger Platz, im Technischen Ausschuss nur einer. Auch in Ermangelung von Alternativveranstaltungen genießen die Bürger wohl lieber das schöne Wetter, als sich mit Kommunalpolitik vertraut zu machen.

Stadträte in Zeiten von Corona (von unten) – keine Fraktionsgrenzen, sondern überall gleichbleibende Distanzen zwischen den Kommunalpolitikern: Karin Stocker-Werb, Martin Lienhard, Horst Hall, Andreas Willmann (alle CDU), Roland Erndle und Achim Durler (beide FDP/FW) und Gottfried Vetter (SPD). | Bild: Jakober, Stephanie

Es wäre auch ein schlechter Zeitpunkt gewesen, denn spannend war‘s jetzt nicht wirklich. Rund 15 Minuten Bauausschuss, rund 75 Minuten Technischer Ausschuss. Acht Tagesordnungspunkte – absoluter Höhepunkt die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges und einer neuen Technik für die Geschwindigkeitsmessanlage. Übersetzt heißt das: Die Stadt kann jetzt Temposünder noch besser erwischen. Nun kann auch in Kurven gemessen werden, in zwei Richtungen gleichzeitig, bei zweispurigen Straßen und mit dem neuen Auto kann man sowohl nach vorne und hinten und zur Seite hinaus die neue Technik einsetzen. Und die Zeit drängt ja auch, zum Ende des Jahres wird die Wartung und Eichung der alten Technik eingestellt.

Zwei müssen gehen, damit einer überhaupt reinkommen kann

Dann haben Ordnungsamtsleiter Andreas Dereck und Gerhard Lucas, da als Sachgebietsleiter für die Straßenverkehrsbehörde, die Bußgeldbehörde und den Gemeindevollzugsdienst verantwortlich, Feierabend – sofern dieses Amt in Corona-Zeiten überhaupt Feierabend hat. Zumindest aber müssen sie den Saal verlassen, denn 19 Personen sind 19 Personen und wenn jetzt noch der Stadtbaumeister Christian Unkel den vor der Türe wartenden Manfred Wagner von der Erddeponie „Auf dem Weiler“ für den nächstes Tagesordnungspunkt hereinholt, dann sind es 20 Personen. Eben einer zu viel.

Was sein muss, das muss sein

Es folgen: die Vertragsergänzung für die Erddeponie, die Vergabe von Ingenieurhonoraren für die Kanalsanierung, die Vergabe der Jahresarbeiten für die Rohrnetzerhaltung (alles wichtig, weil es gesetzliche Vorschriften gibt und die Arbeiten auch erledigt werden müssen) und die Fragerunde der Gemeinderäte. CDU-Chef Martin Lienhard hat für die Verwaltung Hausaufgaben dabei: Man sollte doch mal bis Ende Mai nach der Beschilderung des Rings, der die Donaueschinger Innenstadt vom Verkehr entlasten soll, schauen.

Doch wann wird der Gemeinderat wieder tagen

Und dann kommt sie, die Frage, deren Antwort doch alle so interessiert: Achim Durler aus der FDP/FW-Fraktion stellt sie. Wenn denn nun der Gemeinderat nicht mehr tagen kann, wie das genau laufen solle. „Die Themen werden nicht weniger. Und es gibt Punkte, die ja entschieden werden müssen, damit die Verwaltung überhaupt handlungsfähig ist“, so Durler.

Erst einmal gibt es keine Sitzung, möglich wäre es aber

So genau kann das der OB jetzt aber auch nicht sagen: „Ich kann aus dem Stand heraus keine Lösung bieten.“ Aber es gebe jetzt auch eine Whatsapp-Gruppe, in der sich die OBs aus Südbaden austauschen und die Gemeindeverordnung bietet gewisse Sonderlösungen. „Ich will auch nicht die Kompetenz des Gemeinderates mit Eilentscheidungen umgehen.“ Schlichtweg müsse man nun gemeinsam überlegen, wie man mit der Situation umgehe. Aber wenn‘s wichtig ist, müsse der Gemeinderat eben tagen. Rechtlich ist das möglich, falls es aufgrund der besonderen Situation erforderlich ist.