von Rainer Bombardi

Das neue Programm der Kolpingfamilie Donaueschingen ist eine bunte Mischung aus Informationsveranstaltungen, Bildungsangeboten, geselligen Terminen und sozialem Engagement. Es spricht alle Generationen an und bildet im Bildungsbereich ein ausgewogenes Verhältnis an religiösen, politischen, gesellschaftlichen Veranstaltungen ab, die sich mit Reiseberichten und Betriebsbesichtigungen ergänzen.

Die 36 Veranstaltungen mit monatlichen Höhepunkten will einen möglichst großen Personenkreis ansprechen. Hubert Herrmann und Harald Blank vom Leitungsteam verweisen darauf, dass die während einem Workshop gesammelten Programmideen das Engagement einer Vielzahl an ehrenamtlichen Helfern erfordern.

Die Bereitschaft, sich den Fragen der Zeit zu stellen und Antworten zu suchen, ist die Basis für ein attraktives Programm. Der nächste dieser Höhepunkte sei ein Reisebericht des ehemaligen Landtagsabgeordneten Franz Schuhmacher, der am 6. Februar über das Weltkulturerbe der griechischen Athos-Klöster referiert. Weitere interessante Veranstaltungen, zu denen alle Konfessionen eingeladen sind, werden ein Referat über die Weltordnung im Westen, das Europa im Spannungsfeld zwischen China und den USA beleuchtet, und ein Vortrag über die Chancen auf ein Ende der Gewalt in einer globalisierten Welt.

Legendär sind inzwischen die Kolping-Wanderungen, die in diesem Jahr mit Touren am Maifeiertag, durchs Wutachtal und während einer mehrtägigen Hochgebirgswanderung eine Fortsetzung finden. Die Betriebsbesichtigungen der Nahwärmeversorgung Brigachschiene und der Straßenmeisterei mit ihrem Salzdepot fügen sich einem Vortrag über den Klimawandel an. Dauerbrenner im Kolpingprogamm ist der Kultur-Herbst. Dazu zählt auch das beliebte Kolping-Forum, welches vor den bevorstehenden Kommunalwahlen allen Fraktionen, die eine Liste nominieren, die Chance gibt, sich den Fragen des Publikums zu stellen.

Das Programm ist unter info@kolping-donaueschingen.de oder 07 71/1 39 32 erhältlich.