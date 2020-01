Nach Feierabend noch einkaufen gehen. Aber schnell. Die Kinder müssen noch abgeholt und ins Bett gebracht werden. Also ist Eile geboten. Keine Hetze, aber zügig soll es laufen. Einen Einkaufszettel gibt es von Zuhause per WhatsApp geschickt. Das bietet Vor- und Nachteile. Weil irgendwie wird ja doch immer etwas gebraucht. Und sei es nur noch ein Becher Sahne.

Also ab ins Geschäft. Hin und wieder der Blick auf die Liste der Waren. Windeln, etwas Gemüse. Obst. Rüber zur Metzgerei, etwas Aufschnitt sollte fürs Vesper auch noch mit. Und schließlich nicht zu vergessen: Brot. Im heimischen Brotkasten wartet nur noch der letzte Kanten auf seinen Verzehr. Wahrscheinlich aber eher auf das Schicksal als Brösel zu enden. Beim Bäcker gibt es noch einen kleinen Laib, aber das Warenangebot hat sich schon deutlich reduziert. Logisch, spät am Abend. Also schnell zugegriffen. „Das Kleine da, ja.“ Bezahlt und ab damit in den Einkaufswagen.

Nun war der Parkplatz schon recht gut gefüllt. Einen Platz gab es noch ums Eck, einige Meter abseits des Eingangs. Alles wird im Kofferraum verladen und der Heimweg angetreten.

Die Kinder abgeholt und ab nach Hause. Sie helfen bereitwillig dabei, einige der Einkäufe mit nach oben zu tragen. Der Rest wird in einer wilden Ladung aufgepackt. Frei nach dem Motto: Lieber riskieren, alles fallen zu lassen, als zweimal zu laufen. Es klappt, und es reicht ein Gang. Vermeintlich.

Brot nicht dabei

Wie später festgestellt wird: Das Brot hat sich offensichtlich dazu entschieden, den Heimweg nicht mit anzutreten. Es ist spurlos verschwunden. Hat es vielleicht eines der Kinder an irgendeine besonders kreative Stelle in der Wohnung gepackt? Es geht von Zimmer zu Zimmer. Fehlanzeige. Beim Überlegen verliert sich die Spur beim Einladen vor dem Geschäft. Bleibt nur noch der Gang die Stockwerke hinunter bis in die Garage zum Untergeschoss. Der Kofferraum ist leer.

Kein Brot, dafür Fitness

Brot gab es also keines. Dafür eine Lektion in Sachen: Sich nach Feierabend nicht dem Stress hingeben. Außerdem eine zwanghafte Umsetzung der guten Vorsätze für das neue Jahr: Mehr Sport gehört zu den Klassikern. Zumindest dafür hat das Brot gesorgt. Und heute bietet sich die Möglichkeit nach noch mehr Fitness: Der digitale Einkaufszettel spricht von Waschmittel.