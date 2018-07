von SK

Donaueschingen – Zum Váci Vilagi Vigalom und dem 25-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum lud der Bürgermeister aus Vác, Atilla Fördös, sowohl eine zwölfköpfige Delegation aus Donaueschingen als auch ein Ensemble der Stadtkapelle Donaueschingen ein.

Die Vernissage des Fotoclubs Donaueschingen sowie die erneute Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zur Bekräftigung der 25-jährigen Freundschaft mit der Partnerstadt Vác prägten den ersten Besuchstag der Donaueschinger Delegation.

Oberbürgermeister Erik Pauly bedankte sich nach der Unterzeichnung des Vertrages in einer offiziellen Rede bei Bürgermeister Fördös für die Einladung sowie die langjährige Freundschaft und überreichte ein Bild der Donauquelle als offizielles Jubiläumsgeschenk. Auch an den anwesenden Gründungsvater der Städtepartnerschaft, Alt-OB Bernhard Everke sowie Alt-Bürgermeister Ferenc Bartos, den beiden Freundeskreisen Vác und Donaueschingen sowie allen, die die Partnerschaft in den vergangenen Jahren mit Leben erfüllt haben, richtete Pauly seine dankenden Worte.

Ein besonderer Dank ging auch an die beiden Vácer Schwestern Anita und Angelika Furucz: Anita Furucz, die vor Ort in Vác die Städtepartnerschaft aktiv lebt und unterstützt sowie ihre Schwester Angelika Müller-Furucz, die von Donaueschingen aus die Kontakte in ihre Heimatstadt pflegt und vermittelt, freuten sich. Auch die neu firmierte Deutsch-Ungarische Gesellschaft Donaueschingen, die durch die Vorsitzende Karin Stocker-Werb offiziell vertreten wurde, fand seinen Platz in der Dankesrede des Oberbürgermeisters.

Die Delegation wurde tags darauf in das Vácer Rathaus eingeladen. Im Anschluss wurden die Donaueschinger von ihrer Gruppenbetreuerin Dóra Varga-Mesterházy durch die Stadt geführt. Ein Höhepunkt war der Empfang beim Vácer Bischof Miklos Beer, der der Gruppe eine Führung durch den Bischofspalast ermöglichte, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Abends wurde das Váci Vilagi Vigalom mit einem Konzert im Vácer Dom eröffnet. Danach gab es einen offiziellen Festakt im Rathausgarten mit allen Partnerstädten der Stadt Vác, einem Konzert der Stadtkapelle Donaueschingen und im Anschluss ein köstliches Abendessen.

Am folgenden Tag besuchten die Donaueschinger auf dem Barockfestival die beiden Konzerte der Stadtkapelle Donaueschingen, eine Vorführung einer ungarischen Volkstanzgruppe sowie verschiedene Konzerte, unter anderem mit dem Chor Vox Humana in der Franziskaner-Kirche, der vor einigen Jahren bereits in Donaueschingen gastierte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein