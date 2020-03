von Lutz Rademacher

Von der Umgestaltung des Zusammenflusses von Brigach und Breg ist die Kleingartengemeinschaft Haberfeld als Anlieger betroffen und hat eine Stellungnahme ans Landratsamt abgegeben. Die Länge und Wirksamkeit des geplanten Lärmschutzwalls an der Bundesstraße 27 müsse laut dem Vorsitzender Heinz Hornung geprüft werden. Einen Vorteil sieht man in der neuen Brücke Richtung Hundeverein, sie verkürzt den Fußweg zur Stadt. Kritisch steht man das künftige Verkehrsaufkommen am Vereinsgelände. Die Straße sei eng, der Donauradweg werde dorthin verlegt, sie sei st eine Sackgasse. Und durch das Hinzugekommene Hundevereinsheim entstünden auch Parkprobleme.

Bei dessen Bau wären Straße und bestehende Parkplätze durch den Lastwagen-Verkehr beschädigt worden. Vorschlag ist ein zusätzlicher Parkplatz am Umspannwerk, an dem die Hundefreunde parken und zu Fuß über die Brücke gehen könnten, sowie eine Erweiterung des Kleintierzüchter-Parkplatzes. Sorgen macht man sich auch über mögliches Hochwasser. Im geplanten Auenpark sieht Adolf Bausch einen Vorteil bei zukünftigen Bewertungen der Kleingartenanlage, die 2021 durch den Landesverband und 2022 durch den Bundesverband ansteht. Eine erregte Diskussion gab es über Hecken innerhalb der Anlage, die laut Gesetz nicht erlaubt sind, für die Natur, insbesondere für Vögel aber nützlich sind.

Vier Parzellen haben im vergangenen Jahr den Besitzer gewechselt. Sie gingen an Andre Rotaru, Hannelore Spyra, Julia Resnikov und Olga Reiger. Im Juli 2019 erhielt Fachberater Adolf Bausch die Ehrenmedaille des Landesverbandes für sein Lebenswerk um die Erhaltung und Förderung des Kleingartenwesens. Es gab 2019 fünf Fachberater-Veranstaltungen und einen Baumschnittkurs. Zehn Kinder nahmen am Ferienprogramm teil. Neuer Betreuer der Homepage ist Boris Naujoks. Regelmäßig traf sich die Frauengruppe.

Josef Schuhnagel wird für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt

78 aktive und 56 passive Mitglieder haben die Kleingärtner aktuell. Einstimmig wiedergewählt wurden Schatzmeisterin Barbara Dudek und Schriftführerin Elle Sasanov, neu im Team ist Beisitzer Christian Wollenberg. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Josef Schuhnagel (50 Jahre), Nilokaus Krusch (30), Mijo Vujic (30), Bärbel Brüggemann (25) und Elvira Schelechow (20 Jahre) geehrt.