von SK

Die Familie, bestehend aus den Eltern, dem Mädchen, dem jüngeren Bruder und dem Familienhund, legte während eines Spaziergangs am Riedsee kurz nach 12 Uhr auf Höhe des Autobahnzubringers Allmendshofen einen Spielaufenthalt ein. Das Mädchen war über eine flache Böschung gerutscht und ins seichte Wasser gefallen. "Der Vater konnte sie nahezu trockenen Fußes herausziehen", erläuterte Polizeisprecher Dieter Popp die Örtlichkeiten. Dennoch sei bei einer aktuellen Wassertemperatur im Riedsee von fünf bis zehn Grad Vorsicht angeraten.

Nachdem der Vater seine Tochter ans Ufer gebracht hatte und sich die Eltern um das weinende Mädchen kümmerten, wurden die Rettungskräfte von Ausflüglern, die ebenfalls am Riedsee das schöne Wetter genossen, verständigt. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde das unterkühlte Mädchen zusammen mit dem Vater in einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Während sich auch der Rest der Familie mit dem eigenen Auto in die Klinik begab, übernahmen Beamte des Polizeireviers Donaueschingen vorübergehend die Betreuung des Familienhundes.