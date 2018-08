Es ist eine Aktion, die auf ein Schicksal aufmerksam machen soll, mit dem mehr Familien in Deutschland zu kämpfen haben, als allgemein angenommen. Der Kinderlebenslauf trifft am Montag, 20. August in Donaueschingen vor dem Rathaus ein. "Es geht vor allem darum, auf die Situation von Familien mit schwerbehinderten oder lebenslimitierten Kindern aufmerksam zu machen", erklärt Gabriele Reichle vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Die Thematik sei besonders im Süden noch nicht so im Fokus. "Man ist hier unbedarft und macht sich keine Gedanken, wie viele Familien von dem Thema eigentlich betroffen sind und was das für einen Aufwand bedeutet", so Reichle.

Wie hoch der Bedarf an einer entsprechenden Betreuung in Baden-Württemberg ist, hat die Fachhochschule Furtwangen ermittelt: "Wir haben hier rund 2000 betroffene Familien. Hospizeinrichtungen für Kinder und Jugendliche gibt es dagegen nur in Stuttgart und eine im Aufbau befindliche in Villingen-Schwenningen", sagt Elke Mieg von der christlich-ambulanten Pflege VS. "In solch einer Einrichtung können maximal acht bis zehn Personen betreut werden. Die Familien leben wie in einer Parallelwelt. Das ist so aufwendig, dass sie oft gar nicht mehr wahrgenommen werden", so Mieg.

"Wir hoffen jetzt, dass am 20 August viele Menschen zum Musikantenbrunnen kommen werden, die sich der Hospizarbeit verbunden fühlen, viele Stadträte, Sponsoren. Sodass die Aktion auch gewürdigt wird. Auf dem Rathausplatz können alle zeigen, dass sich die Stadt dafür interessiert", sagt Reichle.

Der Lauf startet an diesem Tag von Villingen aus. Mit dabei ist immer eine symbolische Fackel, die die ganze Bundesrepublik durchqueren wird. Gegen 17.30 Uhr wird sie in der Donaustadt eintreffen und dort an Lothar Huber vom Bundesverband Kinderhospiz übergeben, der tags darauf um 9 Uhr mit einer Gruppe vom Rathausplatz aus den nächsten Streckenabschnitt in Richtung Tuttlingen angehen wird. Huber ist hier noch auf der Suche nach weiteren Laufteilnehmern, die Absolvierung der Strecke ist auch mit dem Fahrrad möglich.

Kinderlebenslauf Mitlaufen kann jeder Interessierte: Am Montag, 20. August, geht es vom Hospiz Via Luce in Schwenningen gegen 15.30 über den Römerweg nach Donaueschingen. Wer teilnehmen möchte, kann sich bei Elke Mieg für die Strecke ab Schwenningen 07720/9958981 oder bei Lothar Huber für den Weg Tuttlingen unter 07707/399 und 0171/5352493 informieren. Auch Radfahren ist dabei möglich. (guy)

