Mit dem neuen Space Star und dem neuen ASX Spirit präsentiert das Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus Erndle an der Robert-Bosch-Straße 1 ab Anfang März die zwei neuesten Modelle der japanischen Mitsubishi-Ingenieure allen Interessenten. Passend dazu gibt es von Anfang März bis Ende April im Autohaus Erndle die Spirit-Wochen mit tollen Preisvorteilen bis zu 2000 Euro. Damit fällt der Space Star unter die Marke von 10.000 Euro. „Wir bieten allen Kunden und Interessenten sehr gern Testfahrten mit den Spirit-Modellen an. So lassen sich die Vorteile ganz schnell erkennen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Erndle.

Der neue Space Star wird gern als der praktische City-Flitzer bezeichnet und hat sich in den vergangenen Jahren am Markt bestens platziert. Jetzt trägt der Space Star auch das typische dynamische Mitsubishi Markengesicht. Erweitert wurde die Komfort- und Sicherheitsausstattung. Schon auf den ersten Blick präsentiert sich das Design viel schicker. Auf nunmehr 3,85 Metern Länge finden problemlos bis zu fünf Insassen Platz. Die neu gestaltete und länger gezogene Frontpartie prägt das bekannte „Dynamic-Shield“-Gesicht aller Mitsubishi-Modelle.

Für den Vortrieb stehen die beiden bewährten Dreizylinder-Benziner bereit, die mit der Neuauflage noch sparsamer geworden sind. In der 52 kW (71 PS) starken 1.0 Liter Einstiegsmotorisierung begnügt sich der City-Flitzer mit 4,5 Litern Kraftstoff je 100 Kilometer. Das entspricht einer CO2-Emission von 102 g/km. Mit der 59 kW (80 PS) starken Topmotorisierung, die sich auf Wunsch auch mit dem stufenlosen CVT-Getriebe als Alternative zur 5-Gang-Schaltung kombinieren lässt, beläuft sich der Normverbrauch auf 4,6 bis 4,7 Liter je 100 Kilometer, bei CO2-Emissionen von 106 bis 108 g/km.

Weitere Modelle in den Spirit-Wochen sind der ASX Spirit, der Outlander Plug-in Hybrid Spirit, der Eclipse Cross Spirit und der L200 Doppelkabine Spirit. „Es sind die traditionell zuverlässigen Mitsubishi Modelle mit außergewöhnlich guter Ausstattung zu einem mehr als fairen Preis“, ergänzt Jürgen Erndle. Qualität und Zuverlässigkeit ermöglichen eine lange Freude an den Modellen. Alle Neuwagen von Mitsubishi verfügen über eine fünfjährige Herstellergarantie sowie eine achtjährige Herstellergarantie auf die Fahrbatterie. Große Verkaufserfolge feierte Mitsubishi mit dem Outlander Plug-in Hybrid, der sofort lieferbar ist und zum meistverkauften Plug-in Hybrid wurde. „Hier zahlt sich die sechsjährige Erfahrung von Mitsubishi nachdrücklich aus“, betont Erndle.