Seit nunmehr vier Jahren bietet der japanische Automobilhersteller Honda den HR-V mit einem ansprechenden Innenraumkonzept an. Honda hat mit dem HR-V ein Fahrzeug am stetig steigenden Segment der City-SUV platziert, das viele Interessenten ansprach. Im Februar 2019 legte Honda nach und spricht mit dem HR-V 1.5 VTEC Turbo vor allem Fahrer an, die es sportlich lieben. Auf der Baar steht der Neue zentral im Ausstellungsraum im renommierten Donaueschinger Honda-Autohauses Greuner an der Raiffeisenstraße 60. „Mit dem Facelift und dem 1.5-VTEC-Turbo-Motor hat der HR-V tatsächlich sportliche Gene bekommen“ unterstreicht Robert Greuner die Vorzüge des seit Jahren beliebten und attraktiven Honda HR-V.

Herzstück des HR-V ist der neue Motor. Er bringt stramme 182 PS auf de Straße. Das maximale Drehmoment steigt im Vergleich zu dem des Saugermotors um 85 auf 240 Nm. Der neue Honda HR-V Turbo beschleunigt 7,8 Sekunden auf Landstraßentempo. Interessant zudem, dass der Durchschnittsverbrauch von 7,6 Litern, vom Bordcomputer angezeigt, eine sehr zügige Fahrt ermöglicht.

Den HR-V 1.5 VTEC Turbo gibt es nur in der Ausstattungslinie Sport. Diese überzeugt mit einem geräumigen Innenraum und einer pfiffigen Optik. Zudem verfügt das Modell serienmäßig unter anderem über Navigationssystem und Digitalradio DAB+. Ausgerüstet ist der sportliche Typ zudem mit einem City-Notbremsassistenten, einer Rückfahrkamera, einem Spurhalteassistenten sowie einer Verkehrszeichenerkennung samt intelligentem Geschwindigkeitsregler. Selbstverständlich gibt es auch die für Honda typischen „Magic Seats“. Neben dem klassischen Umklappen der zweiten Reihe sind ihre Sitzflächen zusätzlich nach oben verschiebbar. So ergibt sich eine solide Zusatzladefläche zum Kofferraum.

Zusammen mit den bis zu 448 Litern Ladevolumen im Heck ist der HR-V Sport ein kleines Stauraumwunder. Enge und hüglige Kurven nimmt der Fronttriebler schwungvoll und ohne viel Nachkorrigieren. „Das sind einige Vorzüge des HR-V 1.5 VTEC Turbo. Über interessante Aspekte informieren wir unsere Interessenten gern im persönlichen Gespräch. Auf jedem Fall ist Honda ein tolles Fahrzeug gelungen“, ergänzt Robert Greuner.

Technische Daten

Honda HR-V 1.5 VTEC Turbo, 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo, Partikelfilter; 1.498 cm3; 134 kW/182 PS bei 5.500 /min; 240 Nm bei 1.900 – 5.000 /min; 6-Gang, manuell; Vorderradantrieb; L/B/H 4.346/1.790 (2.019)*/1.605 mm; Radstand 2.610 mm; Leergewicht 1.341 kg; Kofferraum: 448 – 1.043 l; 0-100 km/h in 7,8 s; 215 km/h; WLTP-Verbrauch 6,7 l S/100 km; CO2-Ausstoß 135 g/km; Grundpreis 29.990 Euro, alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegeln.