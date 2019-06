Das Donaueschinger Autohaus an der Breg blickt auf eine über 50-jährige Partnerschaft mit Opel zurück. Aktuell wird das Unternehmen an der Bregstraße 31 von den beiden Geschäftsführern Wolfram Rothweiler und Joachim Knöpfle geleitet. Während Rothweiler dem Unternehmen seit über 40 Jahren angehört, ist Knöpfle als Nachfolger von Ewald Seiferle eingestiegen. Mit insgesamt neun Mitarbeitern, darunter vier in der an die moderne Ausstellungshalle angeschlossenen Werkstatt, steht das Autohaus an der Breg für großes Fachwissen, Erfahrung und Freundlichkeit im Umgang mit Kunden und Interessenten. „Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel“, sagt Rothweiler und Knöpfle ergänzt: „Die Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden genießen bei uns absolute Priorität. Sie stehen im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.“

Wer das Autohaus an der Breg betritt, darf sich auf eine freundliche und professionelle Atmosphäre freuen. Für alle Anfragen gibt es die passenden Antworten und Lösunge. In der Ausstellungshalle sind viele Neufahrzeuge von Opel in einer großen Modellvielfalt zu sehen. Hinzu kommt eine große Angebotspalette an Jahres- und Gebrauchtfahrzeugen. Zweimal wöchentlich, jeweils am Mittwoch und Freitag, ist der TüV im Haus. Mit dem Automobilhersteller Opel besitzt das Donaueschinger Unternehmen seit vielen Jahren einen Service-Vertrag und eine Verkaufsvermittlung. Alle Mitarbeiter werden ständig geschult, um mit neuen Techniken vertraut zu bleiben. Zudem investiert das Autohaus an der Breg auch ständig in den Service- und Werkstattbereich, um auch hier den neuesten Anforderungen gerecht zu werden. Von Montag bis Freitag sind die Türen von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet. An Samstagen von 8 bis 12 Uhr. Jederzeit ist es möglich, nach persönlichen Vereinbarungen und Abstimmungen Probefahrten mit dem gewünschten Modell aus der Opel-Palette zu vereinbaren.

Volkselektroauto kommt

Als neues Volkselektroauto schickt Opel den Corsa-e ins Rennen. Die sechste Corsa-Generation hat eine rein elektrische Reichweite von bis zu 330 Kilometern. Für die „First Edition“ gibt es attraktive Leasingraten ab 299 Euro im Monat. Ab sofort werden Bestellungen für den Corsa-e angenommen. In diesem Opel-Stromer stecken kraftvolle 100 kW (136 PS). Hinzu kommen attraktive Systeme wie Spurhalte-Assistent oder Frontkollisionswarner. Erstmals überhaupt im Kleinwagensegment bietet Opel ein intelligentes LED Matrix-Licht an. Angeboten wird der Corsa-e ab 29900 Euro.

Grandland X Hybrid ab 2020

Wie beim Corsa-e nimmt das Autohaus an der Breg auch für den neuen Grandland X Hybrid ab sofort Bestellungen an. Beide Modelle kommen Anfang 2020 in den Handel. Der markante Grandland X Hybrid soll dabei unter 50000 Euro angeboten werden und bietet gleich mehrere Neuheiten. Ausgestattet ist der Grandland X Hybrid mit einem Elektro- und einem Benzinmotor, die zusammen 202 kW (300 PS) auf die Straße bringen. Im rein elektrischen Betrieb schafft der Grandland X Hybrid rund 50 Kilometer.