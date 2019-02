Der Honda CR-V ist seit 1995 auf dem Markt und hat sich längst mit guten Verkaufszahlen weltweit etabliert. Nun ist die fünfte Generation da. Erstmals auch als Hybrid. Im Donaueschinger Honda-Autohaus Greuner an der Raiffeisenstraße 60 wird der neue CR-V Hybrid beim traditionellen Honda-Frühstück am 16. Februar im Mittelpunkt stehen. Dann sind auch Probefahrten mit dem schon jetzt viel beachteten Neuling möglich. Schon jetzt verspricht der CR-V Hybrid ein ganz neues Fahrgefühl. Schließlich zeichnen sich seit Jahren die Hybridfahrzeuge von Honda durch Reaktionsfreudigkeit und hervorragende Effizienz aus. Angeboten wird der CR-V Hybrid bereits ab 32290 Euro.

„Honda ist mit dem neuen CR-V Hybrid wieder ein klasse Auto gelungen. Das Fahrzeug ist extrem komfortabel und extrem leise. Zudem bietet Honda ein exzellentes Preis- Leistungsverhältnis an“, sagt Geschäftsführer Robert Greuner. Honda hat seinen großen Erfahrungsschatz in der Hybridtechnik einfließen lassen. Schick und optisch kommt der CR-V Hybrid mit einem sportlichen Design daher. Erfreulich viel Platz bietet das Fahrzeug im Innenraum. Ein gut aufgeräumtes Cockpit hat beim japanischen Automobilhersteller längst Tradition.

Angetrieben wird der CR-V Hybrid vom innovativen und zukunftsweisenden Hybridsystem i-MMD. Dieses System verbindet dynamische Fahreigenschaften mit einer überzeugenden Kraftstoffeffizienz. Das Hybridsystem umfasst zwei Elektromotoren, von denen einer als Generator fungiert, einen Benzinmotor sowie eine Lithium-Ionen-Batterie. Passend zur jeweiligen Fahrsituation wird nahtlos zwischen drei Fahrmodi automatisch gewählt. Innerorts schluckt der Hybrid 5,0 bis 5,1 Liter auf 100 Kilometern, außerorts 5,4 bis 5,7 und somit kombiniert zwischen 5,3 und 5,5 Liter. Angeboten wird der CR-V Hybrid in den vier Ausstattungsvarianten Comfort, Elegance, Lifestyle und Executive. Als Fronttriebler oder mit dem neuen Allradantrieb Intelligent AWD. Auf alle Hybrid-Komponenten gewährt Honda eine Fünfjahres-Garantie.

Frühstück bei Honda

Seit fast 47 Jahren hat sich das Autohaus Greuner am Markt etabliert. Seit rund 37 Jahren am jetzigen Standort an der Raiffeisenstraße 60. Am Samstag, 16. Februar, lädt das Autohaus Greuner seine Kunden und alle Interessenten wieder zum Frühstück bei Honda ein. Zwischen 10 und 15 Uhr bietet sich an der Donaueschinger Raiffeisenstraße 60 in den Räumlichkeiten vom Autohaus Greuner die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern in ein Gespräch zu kommen. Selbstverständlich wird wie gewohnt auch die gesamte Modellpalette von Honda allen Interessenten zur Begutachtung zur Verfügung stehen. Alle Mitarbeiter vom Autohaus Greuner sind als Ansprechpartner vor Ort und freuen sich auf viele Besucher.