Leistungsstark, flexibel und selbstbewusst. So präsentiert sich der neue L200 Pick up von Mitsubishi. Die Ingenieure haben die mehr als 80-jährige Erfahrung von Mitsubishi bei Allradfahrzeugen einfließen lassen. Angeboten wird der neue L200 als 5-sitzige Doppelkabine oder als Club Cab mit 2+2 Sitzplätzen, gegenläufigen Türen und einer längeren Ladefläche. So ist er selbst auf die speziellsten Anforderungen bestens vorbereitet. Im Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus Erndle an der Robert-Bosch-Straße 1 wird der L200 wie alle anderen Modelle von Mitsubishi optisch ansprechend präsentiert und angeboten.

Perfekten Grip auf unbefestigten Straßen bietet der kupplungsgesteuerte, zuschaltbare „Easy Select 4WD“-Allradantrieb bereits in der Basis-Version. Das serienmäßige System schickt die Kraft der neu entwickelten 2.2 Liter Dieselmotors ausschließlich auf die Hinterräder. Bei widrigen Bedingungen, wie Schnee und Eis, kann er Fahrer jederzeit auf Allradantrieb wechseln, sogar während der Fahrt. Und das bei einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h. Der entsprechende Drehschalter ist in der Mittelkonsole leicht erreichbar. Der 2.2 Liter Diesel mit 110 kW (150 PS) ist nicht nur kraftvoll, er erfüllt auch die Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP. Ein 6-Gang Schalt- oder das neue 6-Gang-Automatikgetriebe bringt diese Kraft auf die Straße.

Neuer Mitsubishi ASX

Seit 2010 wird der beliebte Kompakt-SUV Mitsubishi ASX angeboten. Jetzt bekommt er ein Facelift spendiert. Neu ist zudem 150-PS-Motor für bessere Fahrleistungen. Der neue ASX wird in den kommenden Tagen im Donaueschinger Autohaus Erndle erwartet und sich sicher wieder, wie die bisherigen Modelle, einer großen Beliebtheit erfreuen. Unter der Haube ist jetzt Zweiliter-Vierzylinder, der mit 110 kW/150 PS nicht nur rund 30 Prozent mehr Leistung bringt, sondern auch beim Drehmoment von 154 auf 195 Newtonmeter zulegt. Zudem zeichnen den neuen ASX ein breiter Kühlergrill sowie schmale LED-Scheinwerfer aus. „Mitsubishi ist mit dem neuen ASX wieder ein Top-Modell gelungen. Wir freuen uns auf das neue Modell und freuen uns ebenso, es unseren Kunden und Interessenten vorstellen zu dürfen. Das Fahrzeug wird seine Interessenten finden“, sagt der Donaueschinger Geschäftsführer Jürgen Erndle.

Diamant-Wochen

Seit dem 14. September und bis Ende Oktober bietet Mitsubishi die facettenreichen Diamant-Sondermodelle mit umfangreicher Ausstattung und attraktiven Preisen an. Natürlich sind die Modelle auch im Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus Erndle zu entdecken. Fahrspaß in allen Facetten bieten Space Star Diamant, Eclipse Cross Diamant, Outlander Diamant, Outlander Plug-in Hybrid Diamant sowie ASX und L200 mit einer Intro Edition. „Es sind durchweg attraktive Angebote“, unterstreicht Jürgen Erndle.