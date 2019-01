Donaueschingen Ein explosives Mietverhältnis: Oder warum ein SEK-Einsatz ein Nachspiel vor dem Amtsgericht hat

Wenn um vier Uhr in der Frühe ein Sondereinsatzkommando der Polizei in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungtür mittels Sprengladung öffnet, bleibt das der Hausgemeinschaft nicht verborgen. Fraglich ist aber, ob dieser Vorfall den häuslichen Frieden in dem von sechs Partien bewohnten Anwesen so stark beeinträchtigt, dass dies die sofortige Beendigung des Mietverhältnisses nach sich zieht, wie es ein Ehepaar aus Donaueschingen als Besitzer der Gesamtimmobilie sah.