Das 2016 gegründete Bräunlinger Unternehmen AOA Performance hat in den vergangenen Jahren eine rasante und erfolgreiche Entwicklung genommen. Nachdem ein zunächst geplanter Umzug in das neue Bräunlinger Industriegebiet Niederwiesen 2 endgültig vom Tisch ist, hat Geschäftsinhaber Alexander Hofheinz seine Zukunftsplanungen ganz auf den jetzigen Standort in Niederwiesen 5 ausgerichtet. Optisch ansprechend entstand im Sommer 2019 ein neuer ebenerdiger Kundenempfangsbereich. Noch im Februar wird die bisher eher kleine Werkstatt mit einer Hebebühne für Fahrzeuge deutlich vergrößert. AOA Performance wird dann die gesamte Halle nutzen und drei zusätzliche Hebebühnen installieren. Damit schafft Alexander Hofheinz, Kfz-Servicetechniker und Kfz-Meister, perspektivisch neue Arbeitsplätze. Wahrscheinlich ab April dieses Jahres werden neue Kfz-Mechaniker und Mechatroniker gesucht. „Wir bieten ein hoch interessantes Arbeitsgebiet und ein junges sowie dynamisches Unternehmen“, betont Alexander Hofheinz.

Der Unternehmer hat in Bräunlingen sein Hobby zum Beruf gemacht. Zunächst nebenberuflich und schließlich mit einem eigenen Betrieb. Zu diesem gehören aktuell Kfz-Mechatroniker Sascha Dindas und Elisabeth Lassak, die im Empfang arbeitet und gleichzeitig die gesamte Bürotechnik abdeckt. Sie war es auch, die federführend die Planungen für den neuen Kundenempfang vorantrieb und dabei ausschließlich eigene Ideen in die Projektierung und Umsetzung einbrachte. Bereits dieser neue Kundenempfang ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum bisher eher provisorischen Bürobereich in der Werkstatthalle, vor allem wegen der Ebenerdigkeit und den hellen und freundlichen Räumen.

AOA Performance deckt alle Bereiche in der Kfz-Technik ab. Kfz-Reparaturen, Karosserie-, Lack- und Unfallinstandsetzungen, Autoglas, Tuning, Klima- und Reifenservice, Fahrzeugdiagnose, Inspektion und Wartung, Bremsenservice sowie die Haupt- und Abgasuntersuchung. Da AOA Performance mit seiner Tätigkeit keine Fahrzeugtypen und -marken ausschließt, wird bei allen Tätigkeiten exakt nach Herstellervorgaben gearbeitet. Somit lassen sich auch in Garantiezeiten Reparaturen und Wartung ausführen und damit bleibt die Herstellergarantie voll erhalten. Neben den neuen Hebebühnen wird das Unternehmen ab Februar um einen Point-S-Standpunkt erweitert. Eine neue Waschanlage für Räder kommt ebenfalls.

Bei den zuletzt getätigten, gewaltigen Veränderungen, bei denen der 30-jährige Firmenchef selbst unzählige Freizeitstunden gern opferte und selbst, wie beim Kundenempfang, Hand anlegte, investiert Alexander Hofheinz auch in die technische Ausstattung sowie in die eigene Fort- und Weiterbildung, unter anderem die Weiterbildung auf Elektro- und Hybridfahrzeuge, die im Februar ansteht. Der Slogan für die Kunden lautet weiterhin: Alles aus einer Hand mit der gewohnten Qualitätsarbeit. Das spiegelt sich auch in der nunmehr schon seit vier Jahren bezogenen Auszeichnung „Werkstatt des Vertrauens“, die ausschließlich von den Kunden vergeben wird, die damit ihre Zufriedenheit über die ausgeführten Arbeiten zum Ausdruck bringen.

Neben den gewaltigen Investitionen steht im Sommer 2020 zudem noch eine Namensänderung an. Alexander Hofheinz wird nach seiner Hochzeit mit Elisabeth Lassak den Namen Lassak annehmen.