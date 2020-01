Mit dem Civic hat der japanische Automobilhersteller Honda 1972 ein Modell auf den Markt gebracht, das sich zwischenzeitlich mehr als 18,5 Millionen Mal verkauft hat. Jetzt geht der neue Civic nach einem Facelifting an den Start. Das neue, sportliche Styling des Civic ergänzt das herausragende Handling und die Leistung des Turbomotors perfekt. Das Donaueschinger Autohaus Greuner an der Raiffeisenstraße 60 präsentiert den neuen Civic beim Honda Frühstück am 25. Januar. Schon jetzt ist der neue Civic bei Greuner im Haus.

Die Honda-Ingenieure haben dem Civic einmal mehr ein modernes Facelifting verabreicht, sodass auch 2020 der Civic alles mitbringt, um wieder ein Kassenschlager zu werden. Angeboten werden sieben Modellvarianten, alle mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Die Preise beginnen bei 20 990 Euro. Zum sportlichen Look des Civic passen seine innovativen Benzinmotoren. Der 182 PS (134 kW) starke 1.5 VTEC Turbo und der 1.0 VTEC Turbo mit 126 PS (93 kW) geben sich kultiviert wie kraftvoll. Zudem überzeugt der Civic mit seinem Innenraum, einem der größten seiner Klasse. Das Model verfügt über die zweite Generation des intelligenten Infotainmentsystems Honda Connect.

Schon vor einigen Jahren hatte Honda angekündigt, verstärkt in den vollelektrischen Markt einsteigen zu wollen. Diesen Worten folgen jetzt Taten. Noch im Frühjahr kommt der Honda e auf den Markt. Bestellungen sind ab sofort im Autohaus Greuner möglich. Der Honda e verfügt über zahlreiche innovative Assistenzsysteme wie den Honda Parking Pilot und die kamerabasierten Seitenspiegel. Die Hinterräder werden von einem leistungsstarken Elektromotor angetrieben, was für ein besseres Handling sorgt. Gefahren wird der Honda e mit einem einzigen Pedal.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch 2020 wieder ein Frühstück bei Honda. Das Autohaus Greuner lädt am Samstag, 25. Januar, alle Interessenten und Kunden in die eigene Ausstellungshalle ein, um mit ihnen zwischen 10 und 16 Uhr ins Gespräch zu kommen.

Die Daten zum Civic

Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,9-5,4; außerorts 4,9-4,2; kombiniert 6,0-4,7. CO2-Emission in g/km: 137-107. Energieeffizienzklasse: C-A

Kraftstoffverbrauch Civic Limou-sine in l/100 km: innerorts 7,5-7,0; außerorts 4,7-4,6; kombiniert 5,7-5,5. CO2-Emission in g/km: 130-125. Energieeffizienzklasse: B