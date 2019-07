Das Bräunlinger Automeister Autohaus Hofheinz an der Hüfinger Straße 13 steht seit Jahren für Qualitätsarbeit im Sinne der Kunden. Bereits 15 Mal hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren ohne Pause dafür die Auszeichnung „Werkstatt des Vertrauens“ verliehen bekommen. Schon jetzt steht fest, dass die beeindruckende Serie nicht reißen wird. „Wir haben bereits jetzt alle Kriterien erfüllt, um auch 2020 dieses begehrte Prädikat erneut zu erhalten. Das macht uns stolz, denn die Auszeichnung ist ein Zeugnis dafür, dass die gesamte Belegschaft ganz im Sinn der Kunden arbeitet“, sagt Geschäftsinhaber Michael Hofheinz.

Die Auszeichnung „Werkstatt des Vertrauens“ ist bei den Betrieben in erster Linie deshalb sehr begehrt, weil sie ausschließlich von den Kunden verliehen wird. Die Kunden demonstrieren damit ihre Zufriedenheit mit der geleisteten Arbeit. Der Kunde unterstreicht mit seinem Urteil, wie er in den Arbeitsprozess eingebunden wird, wie er empfangen und verabschiedet wird und behält dennoch jederzeit die Entscheidungsfreiheit, welche Arbeiten er an seinem Fahrzeug realisiert haben möchte. Der persönliche Kontakt entscheidet nicht zuletzt, wie das Urteil ausfällt. Und da hat das Bräunlinger Automeister Autohaus Hofheinz seit nunmehr 16 Jahren einen festen Beleg an der Hand, dass die Kunden sowohl mit der Arbeit als auch mit dem persönlichen Umgang sehr zufrieden sind.

Neukunden loben Transparenz

Reparatur- und Inspektionskosten sind in den vergangenen Jahren teilweise sprunghaft nach oben gestiegen. Längst ist nicht mehr jeder Kunde bereit, diese Kosten zu tragen. Das ist die Chance der freien Werkstätten. „Auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass Fahrzeugbesitzer wegen der gestiegenen Kosten von Marken-Autohäusern abwandern und stattdessen uns testen. Wir arbeiten exakt nach Herstellerangaben“, betont Michael Hofheinz und ergänzt: „Das hat keinen Einfluss auf Garantien bei Neufahrzeugen. So ist es seit 2003 per Gesetz geregelt.“ Das Bräunlinger Unternehmen hat es sich zum Credo gemacht, bei allen Fahrzeugtypen diese Herstellerangaben exakt zu beachten und zu befolgen. „Da weichen wir auch keinen Millimeter davon ab. Zudem ist der Kunde in unsere Arbeit eingebunden und hat die Transparenz stets zu wissen, welche Arbeiten wir ihm anbieten, stellt Michael Hofheinz heraus.

Neuer Bremsenprüfstand

Das Automeister Autohaus Hofheinz hat in den vergangenen Jahren gewaltig investiert. Für jeden sichtbar ist der neue Tankstellenshop, der ausgezeichnet angenommen wird. Nicht für jeden sichtbar sind die technischen Geräte in der Werkstatt. So wurde eine komplett neue Abgasuntersuchungsstation angeschafft. Ebenso neue Testgeräte zur Fehlersuche bei Fahrzeugen. Noch in diesem Jahr soll ein neuer Bremsenprüfstand kommen. Mehrheitlich sind diese Geräte Forderungen, um weiterhin den TÜV im Haus zu haben. Einher gehen ständige Mitarbeiterschulungen, die neben Grundschulungen auch ständige Weiterbildungen enthalten. Mit all diesen Investitionen stellt sich das Automeister Autohaus Hofheinz ständig neu auf, um auch weiterhin die wichtige Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und damit einhergehend die begehrten Auszeichnungen zu erhalten.