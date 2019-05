Mit dem Modellen KA+, Fiesta und Focus hat Ford in den vergangenen Jahren echte Erfolgsfahrzeuge auf den Markt gebracht. Jetzt haben die Kölner die Produktpalette noch einmal erweitert. Mit den Active-Modellen bietet Ford kompakte Autos mit einem robusten Charakter. Diese modernen Crossover-Fahrzeuge, KA+ Active, Fiesta Active und Focus, überzeugen nicht nur mit markanten Design-Akzenten, sondern bieten auch ganz praktische Vorteile wie eine erhöhte Bodenfreiheit. Alle drei Fahrzeuge sind inzwischen auch fester Bestandteil im Hüfinger Autohaus Albert an der Schaffhauser Straße 17. „Es sind Fahrzeuge mit beeindruckender Agilität und souveräner SUV-Optik“, sagt Geschäftsführer Steffen Albert und lädt alle Interessenten ein, sich mit den neuen Modellen vertraut zu machen. Passend dazu bieten Ford und das Hüfinger Autohaus Albert aktuell so genannte Active-Wochen an. Ein Aspekt dabei ist auf Wunsch eine Null-ProzentnFinanzierung.

Der Ford Fiesta Active beispielsweise verbindet die Dynamik und den Fahrspaß des Ford Fiesta mit dem Auftritt eines SUV. Dafür sprechen die erhöhte Bodenfreiheit oder die optionale Dachreling. Fahrräder oder andere Sportgeräte lassen sich sicher und einfach transportieren. Zur Ausstattung gehören zudem das Crossover-Body-Kit mit Stoßfänger vorn und hinten im speziellen Active-Design. Ebenso selektive Fahrmodusschalter für normalen oder rutschigen Straßenbelag, zusätzlich für Schaltgetriebe Eco. Somit lassen sich die verfügbaren Fahrmodi noch besser den jeweiligen Fahrbedingungen anpassen.

Der Innenraum besteht aus hochwertigen Materialien. Weitere Vorteile wie die erhöhte Sitzposition sorgen für ausgeprägten Komfort. Der neue Focus Active kombiniert die Dynamik des Focus mit verlängerten Radkästen und einer erhöhten Bodenfreiheit. Somit sind die Fahrzeuglenker auch abseits befestigter Straßen souverän unterwegs. Hierfür sorgen intelligente Technologien und Assistenzsysteme.