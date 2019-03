Mit dem neuen Golf GTI TCR sorgt der deutsche Automobilhersteller Volkswagen gleich zu Beginn des Jahres für Furore. Es ist der stärkste GOLF GTI aller Zeiten, hat er doch 290 PS unter der Haube. Somit ist der neue Golf GTI auf dem besten Weg, ein absolutes Top-Modell in der großen Angebotspalette der Wolfsburger zu werden. Die Bezeichnung „TCR“ verweist auf die TCR-Rennserie, für die Volkswagen eine Kundensport-Rennversion des GTI mit 350 PS baut. Zu sehen ist der neue Golf GTI TCR selbstverständlich in der Donaueschinger Autowelt Schuler an der Breslauer Straße 45. Gleich im Eingangsbereich der Ausstellungshalle hat der neue GTI einen repräsentativen Platz erhalten.

Der neue Golf GTI TCR trägt die DNA des gleichnamigen Rennwagens und zweifachen Gesamtsiegers der internationalen TCR-Rennserie. Nach nur 5,6 Sekunden lässt die Straßenversion die Grenze von 100 km/h hinter sich. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 260 km/h. Aufbauend auf dem Golf GTI Performance gehört zur weiteren Serienausstattung unter anderem eine Differenzialsperre, gelochte Bremsscheiben, die Fahrprofilauswahl, Top-Sportsitze mit neuem Design in Microfaser/Stoff, Sicherheitsgurte mit roten Rändern sowie ein spezifisches Sport-lenkrad. Alles zum Komplettpreis von 38950 Euro.

Der neue Golf GTI TCR 2,0 l TSI wird mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe angeboten. Der Kraftstoffverbrauch innerorts wird mit 8,3 Litern pro 100 Kilometer angegeben. Außerorts liegt der Verbrauch bei 5,7 Liter/100 km und somit kombiniert bei 6,7 Liter/100 km. Die CO2-Emission geben die Wolfsburger kombiniert mit 151 g/km an. Für den Golf GTI TCR bietet die Autowelt Schuler interessante und für jeden Interessenten passend zugeschnittene Angebote an. Gern beraten die Verkaufsberater und Mitarbeiter die Interessenten um den Donaueschinger Standortleiter und Gesamtverkaufsleiter Marin Kusenic im persönlichen Gespräch. Das betrifft ebenso weitere Fragen zu Ausstattungsvarianten, der Technik, Fahreigenschaften sowie zu Probefahrten.

Kompetent und fair: Seit fast sechs Jahrzehnten steht die Autowelt Schuler für kompetenten Service und Dienstleistungen der Fabrikate Volkswagen, VW-Nutzfahrzeuge, Skoda und Audi. Das Unternehmen verkauft nicht nur hervorragende Automobile, es bietet zudem ein breites Dienstleistungsangebot und optimalen Service aus einer Hand. Service und Kundendienst wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dazu gehört auch die Unfallinstandsetzung mit allen nötigen Lack- und Karosseriearbeiten. Standard sind in der Autowelt Schuler eine ständige Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter, verbunden mit einer hohen Qualifikation. Unterstützt von modernster Werkstatt-Technik für einen optimalen Service.