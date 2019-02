Freitagmorgen, 8 Uhr, geht es los. Schon eine Stunde zuvor greift die komplette Sperrung für den Verkehr. Auf etwa 1400 Meter Länge wird eine Trasse freigelegt, die zur Verlegung der Abwasserdruckleitung von Wolterdingen nach Donaueschingen benötigt wird.

Die Baumaßnahme hängt mit dem Auslaufen der wasserrechtlichen Erlaubnis der Kläranlage Wolterdingen zusammen. Diese stellt zum 31. Dezember 2020 den Betrieb ein. Das Abwasser von Wolterdingen, Hubertshofen, Mistelbrunn und Tannheim wird zukünftig in der Kläranlage des Gemeindeverwaltungsverbands in Donaueschingen geklärt. Hierfür ist der Neubau einer Abwasserdruckleitung von Wolterdingen nach Donaueschingen notwendig, der für 2019 vorgesehen ist.

Trasse hälftig auf städtischer und FF-Gemarkung

Ein Teil der geplanten Leitungstrasse soll parallel entlang der L180 auf Waldflurstücken der Stadt Donaueschingen und des Forstbetriebes Fürst zu Fürstenberg verlaufen. Das erste Stück, von Wolterdingen kommend, befindet sich links der Straße. Die privaten und städischen Flächen sind jeweils etwa 700 Meter lang.

Für die Verlegung der Leitung muss ein acht Meter breiter Grundstücksstreifen freigelegt werden. Hiervon sind vier Meter entlang der Straße dauerhaft freizuhalten, die restlichen vier Meter werden nur während der Bauphase benötigt und anschließend rekultiviert. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss die Maßnahme bis Ende Februar erfolgt sein.

Ein Vollernter und vier Maschinen mit Seilwinden

Im Bereich des städtischen Waldes sind ein Vollernter, vier Maschinen mit Seilwinden und etwa zehn bis zwölf Personen im Einsatz, sagt Stadtsprecherin Beatrix Grüninger. Gleichzeitig werden bei der Aktion auch gefährliche Bäume, das heißt Bäume, die nicht mehr standfest sind, links und rechts der Straße entfernt.

Der Zeitraum über das Wochenende wurde gewählt um möglichst wenig Reibungspunkte mit dem Verkehr, insbesondere dem Schwerlastverkehr, zu haben. Sofern es zu keinen gravierenden Zwischenfällen kommt, werde die Maßnahme am Sonntag beendet sein.

Umleitung über Bruggen

Der Verkehr aus Richtung Bregtal wird über Bruggen und Bräunlingen nach Donaueschingen umgeleitet. Der Schwerverkehr über 30 Tonnen wird aufgrund der Gewichtsbeschränkung der Bregbrücke ab Wolterdingen über Tannheim und das Brigachtal umgeleitet. Die Umleitung des Verkehrs aus Richtung Donaueschingen führt über Aufen, Grüningen und dann ebenfalls über Brigachtal.

Haltestellen werden nicht bedient

Von der Maßnahme betroffen ist auch der öffentliche Personennahverkehr. Folgende Haltestellen der Linien 7271 und 97 werden während der drei Tage nicht bedient: In Wolterdingen sind das die Haltestelle Donaueschinger Straße beidseitig. Fährgäste werden gebeten, auf die Haltestellen bei der Kirche oder Alter Bahnhof auszuweichen. In Donaueschingen wird die Haltestelle Beim Kreisklinikum nicht bedient, hier können Fahrgäste an der Haltestelle Neue-Wolterdinger-Straße zusteigen. Mit Verspätungen muss gerechnet werden.