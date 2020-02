Seit November 2018 ist der Kinder- und Jugendchor der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen unter Leitung von Regina Berner aktiv. Jetzt werden für neue Projekte weitere Kinder und Jugendliche gesucht, die Lust am Singen und am Darstellen haben.

Umgang mit Orff-Instrumenten wird erlernt

Spielerisch werden Atmung, Körperhaltung und Stimmklang entdeckt und Lieder, Songs und Spielstücke eingeübt. Die Kinder lernen auch den Umgang mit dem Orff-Instrumentarium (zum Beispiel Glockenspiel, Triangel, Rasseln) zur Begleitung der Lieder.

Proben für Teile aus Kinder-Musical

Im Moment probt der Chor (je nach Altersstufe) Teile aus dem Kinder-Musical „Der Traumzauberbaum“, sowie Stücke für die Umrahmung von Gottesdiensten oder Auftritten in Seniorenheimen. Auch 2020 ist wieder eine kleine Abendmusik, ein kleines Konzert des Kinderchors in der Kirche Sankt Marien geplant, bei dem die Kinder des Kinder- und Jugendchors auch auf ihren Instrumenten Stücke vortragen können.

Teilnahme ist kostenfrei

Der Chor trifft sich am Donnerstag im Zeitraum von 17 bis 19 Uhr (je nach Altersstufe) – eine weitere Gruppe ist eventuell am Mittwochnachmittag geplant. Die Teilnahme am Chor ist kostenfrei. Kinder (ab sieben Jahren), Teenager, Jugendliche und Eltern sind eingeladen, zum Schnuppern vorbeizukommen. Kontakt zur Terminvereinbarung: Telefon 07425 8264, E-mail info@regina-berner.de.