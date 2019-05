von Anita Reichart

Das gab es bisher noch nie: Frauenpower hat erstmals in der 177-jährigen Vereinsgeschichte der Wolterdinger Musikkapelle das Sagen. Und zudem tritt auch noch ein teils umstrittenes Novum in Kraft.

„Willst du froh und glücklich leben? Lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt glatt ab“: Dieses Zitat von Wilhelm Busch findet wohl immer mehr Anhänger. Ein aktuelles Beispiel gibt es auch in Wolterdingen, denn der Turnverein ist hier in Nöten. Doch zum Glück gibt es noch Menschen, die gerne die Arbeit auf sich nehmen. Dazu gehört auch die Wolterdingerin Katharina Kögler. Sie steht seit der Jahreshauptversammlung im März, bei der sie einstimmig gewählt wurde, an der Spitze der 58 Mitglieder zählenden Musikkapelle.

Bei ihrern Hobbys steht für Katharina Kögler die Wolterdinger Musikkapelle an erster Stelle. Bild: Anita Reichart

Doch warum tut sie sich das an? Diese Frage findet sie unpassend. „Mir ist es wichtig, sich in einem Verein ehrenamtlich zu engagieren, damit der Fortbestand garantiert ist. Die Musikkapelle Wolterdingen liegt mir sehr am Herzen“, gibt die 28-Jährige zu verstehen. Und was hat sie bewogen? „Die Stelle war neu zu besetzen, und die Musiker zeigten mir schon im Vorfeld ihr Vertrauen.“ Und die Klarinettistin ist auch davon überzeugt, dass sie der Aufgabe gewachsen ist.

Katharina Kögler gehört seit etwa 17 Jahren der Kapelle an und hat auf der Klarinette angefangen. Seit 2018 spielt sie zusätzlich Bassklarinette. Sie würde sich freuen, wenn die Freude des gemeinsamen Musizierens von Jung und Alt weiterhin bestehen bleibt. Zudem ist ihr die Förderung des Nachwuchses wichtig. Im Juli möchte sie daher wieder in die Grundschule gehen, um Instrumente vorzustellen. Und am 20. Juli sind interessierte Eltern und Kinder zu einem Schnuppervormittag eingeladen.

Aktuell gibt es eine Neuerung, die aufhrochen lässt: Erstmals seit 1977, als anlässlich der Einweihung der Eichbuckhütte ein Fest der Kapelle auf dem schönen Freiluft-Platz veranstaltet wurde, bleibt die Aussichtsplattform dieses Jahr tabu. Wegen immer mehr Vorschriften und Auflagen und dem großen Aufwand für den Transport von Trinkwasser, Zelt, Strom Toilette und mehr wird das Vatertagsfest jetzt am 30. Mai an der Festhalle abgehalten, erklärt die Vorsitzende, die selbst gespannt ist, wie die Resonanz sein wird. Dort sei man eben auch wetterunabhängig. Zudem kann das kulinarische Angebot erweitert werden.

Kontakt zur Kapelle: Vorsitzende Katharina Kögler, Telefon: (0173) 9 65 60 65, Katharina@die-koeglers.de