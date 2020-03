Gegen 13 Uhr wurde vermutlich bei einem Parkvorgang ein an der Käferstraße vor der Volksbank geparkter Daimler-Benz-Kombi beschädigt. Am hinteren rechten Fahrzeugbereich entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Ein an der Dürrheimer Straße vor dem Rewe-Markt geparkter Ford Focus wurde zwischen 14 und 15.30 Uhr beschädigt. Am hinteren linken Fahrzeugbereich entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Unfällen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 0771/837830 zu melden.