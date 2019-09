von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Mitsing-Angebote für Kinder und Jugendliche starten sowohl bei den katholischen wie bei den evangelischen Kirche. Mit dem neuen Schuljahr beginnen auch wieder die Proben vom Kinder- und Jugendchor an der Christuskirche in Donaueschingen. Zum Mitsingen eingeladen sind Kinder ab vier Jahren. Die drei Chorgruppen treffen sich wöchentlich im evangelischen Gemeindehaus am Irmapark, jeweils donnerstags von 15.45 bis 16.15 Uhr der Wichtelchor (Vier- bis Siebenjährige), von 16.30 bis 17.15 Uhr der Kinderchor (Grundschüler ab 8) und von 16.30 bis 17.45 Uhr Jugendchor (ab Klasse 5).

Die Kinder werden in zunächst spielerischer Weise an das Singen herangeführt. Bei den Jüngsten stehen das Entdecken der Singstimme anhand von Stimmbildungs-Geschichten zum Mitmachen und Bewegungs-, Spiel- und Spaßliedern im Vordergrund. Auch Sprach- und Rhythmusspiele und elementare Instrumente sind fester Bestandteil der Singstunden, beschreibt Kantorin Antje Schweizer die Chorarbeit.

Ab dem Grundschulalter kommen erste Erfahrungen mit der Notenschrift sowie einfache Kanons und mehrstimmige Lieder dazu. Neben dem Singen im Gottesdienst sind vor allem auch die jährliche Musicalaufführung und die Chorfreizeit auf Burg Wildenstein im Donautal ein Höhepunkt im Kinderchorjahr. Die Teilnahme am Kinder- und Jugendchor ist kostenfrei – erwartet wird aber die regelmäßige Teilnahme an den Proben und Aufführungen. Neue Kinder sind ab dem 10. Oktober willkommen. Gerne darf man auch einmal zum Schnuppern vorbeikommen.

Lust an Stimme und Gesang

Nach der Sommerpause startet jetzt auch wieder der Kinderchor der katholischen Pfarrgemeinde Donaueschingen. Die Chorleiterin Regina Berner lädt donnerstags ab 17 Uhr Kinder ab acht Jahren und Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren zum Schnuppern ein. Wer Lust am Singen hat, Atmen, Töne, Körper und seine Stimme entdecken möchte, der ist hier genau richtig, sagt die Opernsängerin. Die Proben finden zwischen 17 und 19 Uhr statt. Ab sofort wird für eine „Geistliche Abendmusik mit Kindern“ am 8. Dezember in St. Marien geprobt. Zum Programm gehören eine adventliche Geschichte und Lieder. Darüber hinaus möchte Regina Berner Jugendliche für eine Band gewinnen.

Regina Berner hat ein abgeschlossenes Kirchenmusikstudium und ist als Opernsängerin etabliert. Am 3. November leitet sie das 21. Festival der Stimmen in der Stadthalle in Tuttlingen, in diesem Jahr mit der Musicaloperette „Palace Hotel Paris„.

Infos zum Kinder- und Jugendchor an der Christuskirche gibt es bei Kantorin Antje Schweizer unter antje.schweizer@ekido.de. Infos zum katholischen Kinderchor Donaueschingen gibt es bei Regina Berner, (07425) 8264 und www.regina-berner.de.