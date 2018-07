von SK

Donaueschingen – Ein wichtiges Element der Städtepartnerschaft zwischen Donaueschingen und der Partnerstadt Kaminoyama ist der Jugendaustausch. Am Sonntag machten sich zum elften Mal neun Schüler aus Donaueschingen zusammen mit ihrer Begleitperson Judith Erhardt auf den Weg nach Japan, um an einer 14-tägigen Jugendbegegnung in Kaminoyama teilzunehmen.

Wochenlang bereitete sich die Reisegruppe auf den Aufenthalt in Kaminoyama vor. So studierten die Schüler deutsche Volkslieder ein, die in Japan vorgetragen werden und erlernten das Zubereiten deutscher Spezialitäten, um die japanischen Familien damit zu überraschen. Für einen gemeinsamen Workshop mit den japanischen Jugendlichen erarbeiteten sie Präsentationen zu den Themen Schulsystem in Deutschland, Schwarzwald, deutsche Volksfeste, Donaueschinger Schloss, Donauquelle und Fürstenberg Brauerei.

