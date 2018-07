von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Aasen – Jetzt hat er das Zertifikat der Industrie- und Handelskammer: Tom Rottler ist zertifizierter Ernährungscoach. Unermüdlich hat sich der Aasener Minikoch über zwei Jahre auf diese Prüfung vorbereitet.

Schon seit Jahren kocht der 15-jährige Realschüler mit Leidenschaft im alten Aasener Pfarrhaus, dann bei den Europa-Miniköchen schon mit professioneller Begleitung, im vergangenen Jahr machte er den zweiten Platz beim Goldenen Minikoch in Berlin, zwei Jahre dauerte die Weiterbildung zum Ernährungscoach in Bartholomä. Mit dem IHK-Zertifikat ist er nun berechtigt, in der Schule Ernährungsvorträge zu halten und eine Schülerfirma zu gründen. An der Donaueschinger Realschule gibt es die bereits. Toms nächstes Vorhaben: Die Anlage eines Kräutergartens an der Schule, damit frische Kräuter mit Geschmack im Kochunterricht verwendet werden können.

Im kommenden November müssen die Realschüler der 9. Klasse ein Praktikum ihrer Wahl absolvieren. Was Tom dann machen wird, ist klar: ein Praktikum im Landhotel „Hirsch“ von Ernst Fischer, Ehrenvorstand des Hotel- und Gaststättenverbands, in Tübingen-Bebenhausen. Beim Goldenen Minikoch in Berlin hatte Fischer ihm versprochen: „Wenn Du lernen möchtest, was Du mit deinen hier gewonnenen Messern so alles machen kannst, dann komm’ vorbei. Ich zeig’ es Dir.“ Gesagt, getan. Eine Woche lang darf Tom in dem familiären Hotel außerhalb der Miniköche Küchen- und Service-Luft schnuppern. Er freut sich riesig darauf.

Aber auch zuhause hat er sich in der letzten Zeit am Ofen getummelt und 150 Gläser Marmelade und Chutney von Früchten aus dem alten Pfarrgarten für das Aasener Pfarrfest gekocht. Der Erlös kommt der bevorstehenden Romfahrt der Ministranten zugute. Und da ist Tom auch mit dabei.

Seine Sporen hat Tom Rottler sich bei den Europa-Mini-Köchen verdient. Schon mit 13 Jahren war Tom ein begeisterter Minikoch und hat sich inzwischen erfolgreich einigen Kochwettbewerben gestellt und seine Weiterbildung in diesem Bereich neben dem Realschulalltag sorgfältig weiter betrieben. Mit dem Ernährungscoach in der Tasche träumt er nun wohl ganz offensichtlich davon, das geliebte Hobby zum Beruf zu machen.

Europa-Miniköche In diesem europaweiten Projekt werden Kinder im Alter von zehn und elf Jahren für die Themen Gesundheit und richtige Ernährung in einer intakten Umwelt sensibilisiert. Neben der Berücksichtigung des Umweltschutzes gehört dazu auch regionales Bewusstsein. Die Berufsbilder des Gastgewerbes sind geeignet, die Themen Gesundheit, Ernährung und Umwelt miteinander zu verknüpfen. Die Kinder werden spielerisch nicht nur mit Themen, sondern auch mit der Bedeutung einer beruflichen Ausbildung konfrontiert. Durch die zweijährige Dauer lernen die Kinder langsam und spielerisch ein verbessertes Ernährungsverhalten.

