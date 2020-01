Donaueschingen vor 3 Stunden

Jugendturnier glänzt mit bärenstarkem Teilnehmerfeld

Klasse Jugendfußball wurde am Samstag in der Donaueschinger Baarsporthalle geboten. Zehn U15-Mannschaften spielten um den Turniersieg, darunter auch die Lokalmatadoren der DJK Donaueschingen mit gleich zwei Teams. Dazu kam der FC 08 Villingen. AS Calcio Kreuzlingen und der FC Schaffhausen verliehen dem Turnier den internationalen Charakter.