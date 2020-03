Für die Fünft- und Neuntklässler des Fürstenberg-Gymnasiums gab es jetzt Tipps, wie sie sich richtig in sozialen Netzwerken bewegen. Eltern und Lehrer konnten sich in separaten Schulveranstaltungen der Mecodia-Akademie über aktuelle Trends von Jugendlichen in der digitalen Welt informieren.

Das sind die Schattenseiten

Auch die digital sehr fitten Gymnasiasten waren sich bei den Fallbeispielen nicht immer sicher, welches Vorgehen das richtige ist. Etliche Fallstricke und Gefahren beim gängigen Kommunikationsdienst Whatsapp und anderen Smartphone-Apps hätten sie bislang nicht erkannt. Referentin Luisa Wellert von der Aichtaler Mecodia Akademie diskutierte mit den Schülern nicht nur die unterschiedlich sicheren Wege der Online-Kommunikation, sondern wies auch auf Schattenseiten wie Cybermobbing, Sexting oder Gewaltvideos hin.

Vorteile und Gefahren aufzeigen

„Wir möchten unseren Schülern neben den Vorteilen der digitalen Welt auch die möglichen Gefahren aufzeigen“, beschreibt Konrad Oberdörfer die Aufgabe der Schule in diesem Bereich. Der Abteilungsleiter betreut die Veranstaltungsreihe am Fürstenberg-Gymnasium seit mehreren Jahren. Die Veranstaltungsreihe richte sich nicht nur an die Jugendlichen. Auch Eltern und Lehrer müssten kontinuierlich über aktuelle Trends informiert werden.

Praktische Tipps für Familien

Ramona Vogelbacher als Vorsitzende des Elternbeirats des Fürstenberg-Gymnasiums sind die praktischen Tipps für Familien wichtig. Eltern müssten mit ihren Kindern konstruktive und offene Gespräche über digitale Medien und die zahlreichen neuen Kommunikationsformen führen können. Der Elternbeirat des Fürstenberg-Gymnasiums begleitet die Veranstaltungsreihe deshalb auch finanziell.