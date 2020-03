von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Die Jugendabteilung des SV Aasen hat einen Generationswechsel vollzogen. Nach jahrelanger erfolgreicher Arbeit haben der erste Jugendleiter Stefan Maus und der dritte Jugendleiter Lothar Mayer das Zepter weitergegeben. Sie waren maßgeblich am Aufbau der erfolgreichen Jugendspielgemeinschaft der SG Ostbaar beteiligt.

Donaueschingen Der Öschberghof hat es geschafft: Manuel Ulrich holt einen Stern für das Ösch-Noir Das könnte Sie auch interessieren

Einstimmig wurden in das neu eingerichtete Jugendleitungsteam mit Gerd Sieger (bisher zweiter Jugendleiter), Bernd Majer und Matthias von Grafenstein gewählt. Als Beisitzer werden Stefan Maus, Patrick Stolz, Lothar Mayer und Frank Schnekenburger fungieren. Insbesondere wird Stefan Maus mit Unterstützung von Patrick Stolz künftig für die Koordination der Zusammenarbeit in der der SG Ostbaar zuständig sein. Schriftführer bleibt Manuel Hall. Als Jugendvertreter wurden Luis Stolz (A-Jugend), Steffen Romer, Lenny Hembach, Nathan Hall (alle B-Jugend) und Sandro Kamer (C-Jugend) gewählt.

Donaueschingen Hygiene-Lektionen statt Hysteriemodus: Schulen gehen mit dem Coronavirus unaufgeregt um Das könnte Sie auch interessieren

Die Zukunftsaussichten der Jugendabteilung des SV Aasen sind sehr gut. So sind insgesamt 52 Kinder bei den Kleinen, also in den Jugendmannschaften der Bambini-, F- und E-Jugend aktiv. Für diesen starken Zulauf ist sicherlich auch die gute Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und der Grundschule Aasen verantwortlich. Beispielsweise richtet der SV Aasen alljährlich einen Spieltag zusammen mit dem Kindergarten aus.

Donaueschingen Ein Markt ohne Einkauferlebnis hat es schwer Das könnte Sie auch interessieren

Von der D-Jugend bis zur A-Jugend spielen die Jugendlichen des SV Aasen in der Spielgemeinschaft der SG Ostbaar. Zu dieser Jugendspielgemeinschaft haben sich die vier Vereine TuS Oberbaldingen, SV Öfingen, FC Hochemmingen und SV Aasen schon vor einigen Jahren zusammengeschlossen. Die D-Jugend, die C-Jugend und die B-Jugend spielen gegenwärtig in der Bezirksklasse, während die A-Jugend in der Landesliga aktiv ist.

Die Teilnehmer der Hauptversammlung sind zuversichtlich, dass mit der neuen Führung die erfolgreiche Arbeit der Jugendabteilung fortgesetzt werden wird. Mit einem Dank an die Verantwortlichen des Hauptvereins, an die Jugendtrainer und an die Eltern beschloss Stefan Maus die Versammlung.