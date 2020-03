von Lutz Rademacher

Jugendarbeit ist in aller Munde. Vor allem, weil viele Vereine Werbung machen müssen, um Nachwuchs zu bekommen. Dass sich eine Jugendgruppe von selbst gründet, ist eher eine Seltenheit. So wie im vergangenen Jahr bei der Deutsch-Japanischen Gesellschaft (DJG). Ausgerechnet bei einem Verein, in dem man eher Ältere vermutet. Und jetzt, nach einem Jahr, gibt die sechsköpfige Gruppe richtig Gas. Ein eigenes Maskottchen, die Teilnahme am Ferienprogramm und viele weitere Aktivitäten sollen die Deutsch-Japanische Gesellschaft vorwärts bringen.

Der Japan-Austausch schweißt zusammen. In der Oberschule von Kaminoyama wurde das Lied „Sakura Sakura“ auf der Koto eingeübt und zusammen mit den japanischen Gastgebern gespielt. Von links: Anja Schäfer, Anne Zeller, Dalia Simic, Vanessa Wenz, Maris Sülzle, Kathrin Broghammer, Saskia Oschwald und Betreuerin Daniela Knappe | Bild: DJG

„Eine tolle Bereicherung für den Verein.“ Das sagte Heike Föhrenbach von der Stadt, die die Städtepartnerschaften betreut. „Die Japaner haben es geschafft. Darauf können die anderen neidisch sein.“

Begrüßungskomitee für die Teilnehmer des Gegenbesuchs aus Kominoyama in Donaueschingen 2017 (von Links) Saskia Oschwald, Anja Schäfer. Kathrin Broghammer, Dalia Simic, Maris Sülzle, Vanessa Wenz, Anne Zeller. Bild : DJG | Bild: DJG

Angefangen hatte alles im April 2019, als zwei Teilnehmerinnen des Austauschs von 2016 am Stammtisch der DJG teilnahmen. Sie trafen dort eher ältere Mitglieder an. Dabei habe es in den Schüleraustauschen mit Kaminoyama verschiedene Generationen gegeben, die sich untereinander nicht kannten. Das sei eigentlich schade. So war der Gedanke an eine Jugendgruppe schnell geboren und auch die Zielpersonen, die man ansprechen wollte, standen fest. Aus dem Kaminoyama-Austausch von 2016 waren Kontakte entstanden, die bis heute nie abgerissen sind, und so traten die Teilnehmer mit Dalia Simic, Saskia Oschwald, Vanessa Wenz, Anja Schäfer, Maris Sülzle und Anne Zeller fast geschlossen der neuen Jugendgruppe bei. Inzwischen konnte man weitere Mitglieder aus ehemaligen aber auch zukünftigen Austauschschülern gewinnen.

Das ist „Sakunya“, die Kirschblütenkatze,das neue Logo der Jugend der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Donaueschingen. Der Entwurf stammt von der ganzen Gruppe, umgesetzt wurde er von Saskia Oschwald. | Bild: Saskia Oschwald

Nun nimmt die neue Jugendgruppe richtig Fahrt auf. Ziel ist es, frischen Wind in die Deutsch-Japanische Gesellschaft zu bringen, sie attraktiver für die Jugend zu gestalten, neue Mitglieder werben. Und dabei lässt ihnen Präsident Walter Lwowski freie Hand. Es gibt keinen Jugendvorstand, aber es gibt drei Mitglieder, die ihre Ausbildung dazu nutzen, die Sache vorwärtszubringen. Sprecherin Dalia Simic ist bei der Stadt, hat ihr Freiwilliges Soziale Jahr im Kulturamt gemacht und kam dort in Kontakt mit Städtepartnerschaftsevents. Saskia Oschwald studiert Kommunikationsgestaltung und ist für die grafische Gestaltung zuständig, Vanessa Wenz bringt sich in Sachen Social Media- und Webauftritt ein. Die drei sehen sich aber nur als Ausführende. Denn die Ideen werden in der gesamten Jugendgruppe geboren, Man trifft sich regelmäßig zum Brainstorming, jeder setzt sich je nach Kapazität und Fähigkeiten ein, Aufgaben werden verteilt.

Anläßlich der Sitzung des Partnerschaftskomitees der Deutsch-Japanischen Gesellschaft stellten Saskia Oschwald und Dalia Simic die neugegründete DJG-Jugend, deren Ziele und Aktivitäten vor. | Bild: Lutz Rademcher

Erstes Ergebnis ist ein eigenes Maskottchen, dass die Gruppe entworfen und das Saskia Oschwald zeichnerisch umgesetzt hat. Es ist Sakunya, die Kirschblütenkatze als eigene Identität der DJG-Jugend. Wichtig sei Social Media, und so gibt es seit Anfang 2020 es eine Instagram- und eine Facebookseite. In näherer Zukunft möchte man in Zusammenarbeit mit Thomas Stoll die Website überarbeiten. Jedes Jahr soll es eigene Veranstaltungen geben. So wird im Kinderferienprogramm ein Manga-Workshop angeboten. Den Kindern wird beigebracht, Comics im japanischen Stil zu zeichnen. Am Herbstfest wird die Jugend mit einem eigenen Stand vertreten sein, man möchte die Fotobox wiederbeleben. Weitere Ideen sind in Arbeit. Man darf gespannt sein.