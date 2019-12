Gebe es Geld für Kreativität und Flexibilität in Sachen Raumnutzung, hätte die Erich-Kästner-Schule wohl schon längst die nötigen 150 000 Euro zusammen. So viel ist nötig, um erst einmal zu planen, wie es denn mit dem Schulhaus weitergehen soll. Denn eines ist klar: Es wird dringend mehr Platz benötigt. Schon jetzt werden viele Räume drei- und vierfach genutzt und das sogar im Keller.

Eigentlich hätte ja 2021 mit den Planungen begonnen werden sollen. Doch aufgrund der Realschule, der Haushalts- und der Personalsituation hatte die Verwaltung das Projekt wieder ein Jahr nach hinten geschoben. „Wir sollten nur ein Schulprojekt nach dem anderen machen“, sagt OB Erik Pauly. Doch damit hat er die Rechnung ohne seine Gemeinderäte gemacht.

SPD möchte schon 2021 planen und bekommt Unterstützung

SPD-Fraktionssprecher Gottfried Vetter beantragt, die Planungen wieder in das Jahr 2021 vorzuziehen und bekam Unterstützung von GUB-Stadträtin Alexandra Riedmaier: „Wir sollten konsequent bleiben. Wir wollten die Ganztagesschule, nun müssen wir auch den Platz zur Verfügung stellen.“

Und auch die FDP/FW-Fraktion ist mit dabei: Man müsse nun einmal die grundsätzliche Frage klären, ob die Schule aufgestockt werden könne oder ob es einen Anbau gibt. „Die Schule braucht eine Perspektive“, findet Fraktionssprecher Bertolt Wagner.

CDU-Fraktionssprecher denkt ans Rathauspersonal

Kritisch sieht das allerdings CDU-Fraktionssprecher Marcus Greiner, doch nicht im Bezug auf die Schule, sondern auf das Rathauspersonal. „Die Frage ist, ob das Hochbauamt dafür überhaupt noch Kapazitäten hat“, sagt Greiner und sammelt damit sicher Pluspunkte beim Stadtbaumeister Christian Unkel, der sich fragt, was sein Team alles gleichzeitig machen soll. „Wir sollten jetzt auch nicht eine Studie machen, die dann zwei bis drei Jahre in der Schublade liegt und wieder total veraltet ist, wenn wir sie wieder herausholen“, so Unkel. Denn bislang ist nur von den Planungskosten die Rede. Von den Baukosten ist selbst in 2024 und den folgenden Jahre noch nichts zu sehen.

Doch die Stadträte, die im vergangenen Jahr die Erich-Kästner-Schule besichtigt haben und damals ziemlich erstaunte Gesichter über die Raumsituation gemacht hatten, sahen das anders. 2021 soll geplant werden – sofern die Haushaltsberatungen nächstes Jahr kein anderes Ergebnis bringen – und die Frage geklärt werden, ob es eine Aufstockung oder einen Anbau gibt. Wann dann allerdings die Erich-Kästner-Schule wirklich erweitert wird, steht noch nicht fest und muss wohl erst noch einmal ausführlich diskutiert werden.