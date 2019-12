14 Hektar kommunale Spielwiese im Herzen der Stadt: Der Abzug der französischen Soldaten hat für die Stadt Donaueschingen auch gleichzeitig eine große Chance gebracht. In Rekordzeit und obwohl das Gelände auch zwischenzeitlich vom Land als Bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde, wurde das neue Stadtviertel „Am Buchberg entwickelt“.

Im nördlichen Bereich, der als erstes in den Besitz der Stadt übergegangen ist, sind schon viele der Bestandsgebäude saniert. Was nicht erhalten werden konnte, ist abgerissen und die dadurch entstehenden Bauplätze haben mittlerweile auch neue Besitzer gefunden: Das Interesse war so groß, dass letztendlich gelost werden musste.

Doch das deutlichste Zeichen dafür, dass die Entwicklung des neuen Stadtviertels voranschreitet, ist die Kindertagesstätte. Mit deren Bau wurde Anfang des Jahres begonnen und mittlerweile steht das Gebäude. Die Handwerker sind bereits am Innenausbau. Die Zeit drängt auch, denn zum einen braucht die Stadt dringend weitere Betreuungsplätze, zum anderen muss auch an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine höhere Summe zurückgezahlt werden, wenn die Einrichtung nicht Ende Juni ihren Betrieb aufgenommen hat.

Und auch das Offizierscasino, das lange das Sorgenkind war und an dessen Verkauf die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gescheitert war, hat einen neuen Besitzer gefunden. Ein Investor möchte die Vorzeigeadresse, wo einst rauschende Feste gefeiert wurden, in ein Wohnhaus umbauen und den großen Saal der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Im mittleren Bereich, der seit Anfang des Jahres im Besitzt der Stadt ist, schreitet die Entwicklung ebenfalls voran. Einige Gebäude wurden abgerissen, doch das größte Projekt ist dort der Bau der neuen Realschule. Nachdem der Gemeinderat lange darüber diskutiert hat, ob es nun eine vier- oder fünfzügige Schule werden soll und wie viel das ganze Projekt kosten darf, gibt es nun auch die ersten Pläne.

Zehn Stunden lang hat eine Jury diskutiert: 17 Entwürfe standen zur Verfügung. Am Ende waren sich alle dann doch einig. Sieger wurde der Entwurf von Planern aus Ludwigshafen. OB Erik Pauly spricht in diesem Zusammenhang von einer „pfiffigen Lösung“. Der Entwurf zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus und dass sich die neue Realschule städtebaulich gut in die bereits bestehende Bebauung einfügen werde. Bis gebaut werden kann, wird es allerdings noch etwas dauern. Erst müssen Verhandlungen geführt werden und die Planungen konkretisiert werden. Erst dann kann auch genaueres über die Kosten gesagt werden. OB Erik Pauly zeigt sich allerdings zuversichtlich, dass nicht nur ein schöner, sondern auch ein preislich akzeptabler Entwurf ausgewählt worden ist.

Im kommenden Jahr geht es dann weiter, denn dann kann die Stadt das letzte Drittel des Konversionsgeländes kaufen.