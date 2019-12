36 Jahre lang war Bernhard Kaiser im Donaueschinger Rathaus die Nummer zwei. Er war die Konstante. OB Bernhard Everke, OB Thorsten Frei und OB Erik Pauly – einer war immer an ihrer Seite. Bernhard Kaiser, der all diese Fragen beantworten konnte und oft die politische Diskussion mit seinem Fach- und Sachwissen bereichert hat. Bernhard Kaiser, der auch die Entwicklung der Stadt maßgeblich geprägt hat. Und Bernhard Kaiser, dem Donaueschingen, das ihm auch zur Heimat geworden ist, einfach am Herzen lag.

Doch irgendwann ist einfach Schluss: Im September 2018 verkündete Kaiser seine Entscheidung. Der letzte Arbeitstag sollte der Schmotzige Dunschtig sein. Ein sehr passendes Datum, denn so konnten ihm die Narren nicht nur ein für alle Male den Rathausschlüssel abnehmen, sie konnten ihn auch gebührend feiern. Später sollte Kaiser auch noch eine offizielle Verabschiedung bekommen, bei der er auch mit der goldenen Medaille der Stadt ausgezeichnet wurde.

Und der Nachfolger? Das war eine ganz spannende Sache. Viele Bewerber, von denen sich vier offiziell vorstellen durften: Andreas Merkle, Jürgen Maas, Severin Graf und Tobias Butsch. Letzteren kostete die Kandidatur und die deutliche Distanzierung von OB Erik Pauly das Hauptamt, seither muss er sich um die Bauverwaltung kümmern. Und so einen eindeutigen Wahlsieger gab es auch nicht. Die eine Hälfte des Gemeinderates wollte Jürgen Maas, die andere Hälfte stimmte für Severin Graf.

Es ist klar geregelt, was in einem solchen Fall zu tun ist: Es wird ausgelost. Als jüngster Stadtrat durfte Philipp Janosch die Aufgabe übernehmen. Dass er mittlerweile in Mexiko wohnt, hat damit aber nichts zu tun: Und so wurde Severin Graf zum Nachfolger von Bernhard Kaiser.