Donaueschingens östlichster Ortsteil wächst. 2018 stieg die Bevölkerungszahl auf 655 Einwohner. Vier Sterbefällen standen sechs Geburten gegenüber und zweimal war Ortsvorsteher Klaus Münzer als Standesbeamter gefordert. Der kleine Boom den der Ort verzeichnet, ist wohl auf innovative Projekte und Ideen zurückzuführen. Die tragen dazu bei, den Ort lebenswert zu gestalten.

Nach erfolgreichem Abschluss aller Vertragsverhandlungen mit den Grundstückeigentümern stehen die Erschließung und die Aufstellung des Bebauungsplans des Neubaugebietes „Im Weiherbrünnele“ ganz oben auf der Wunschliste. Das Neubaugebiet entsteht spätestens ab kommendem Jahr in drei Bauabschnitten auf einer Fläche von drei Hektar, die 30 Bauplätze mit einer Größe von 600 bis 650 Quadratmetern ergeben.

Im Fluss befindet sich auch die Kompletterschließung der Gemeinde mit dem Glasfaserkabel, das spätestens ab Frühjahr die Anbindung ans schnelle Internet garantieren soll.

Unzufrieden zeigten sich die Neudinger über den Sanierungsbeginn der Kreisstraße nach Pfohren, die das Landratsamt als Zwischenlösung bezeichnet. Gemäß einem Schreiben von Landrat Sven Hinterseh ist mittelfristig eine Komplettsanierung inklusive der Chance auf eine Fahrbahnverbreiterung geplant. Zudem signalisierte Oberbürgermeister Pauly in diesem Zusammenhang die Möglichkeit einer Radwegverbindung nach Pfohren.

Abhängig von den Fördergeldern aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum erfüllt sich für Neudingen der seit Jahren geäußerte Wunsch für eine Neugestaltung des Rathausplatzes mit Gesamtkosten in Höhe von 400 000 Euro (Förderung: 120 000 Euro).

Ferner ist die Neugestaltung des Parkplatzes an der Mehrzweckhalle inklusive Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen. Auf dem Friedhof wird – wie bereits für 2018 vorgesehen – der Vorplatz der Friedhofskapelle überdacht, der Brunnen saniert und Baumgräber angelegt. Kostenintensive Brocken sind 2019 die Sanierung der Verbindungsstraße nach Fürstenberg, die Sanierung der Gnadentalstraße und die Fertigstellung des Gehwegs „Auf Löbern“, dessen Fertigstellung sich auf Grund der Glasfasererschließung verschob.

Stadt- und Ortschaftsrat Hermann Widmann schlug vor, in diesem Jahr einen Workshop zu organisieren, bei dem die Bürger Wünsche vorbringen und diskutieren können, wie sie sich Neudingen in Zukunft vorstellen.

Ortsvorsteher Münzer verabschiedete Verwaltungsfachkraft Hannelore Kehle zum 31. Januar 2019 in den Ruhestand Kehle übernahm im Rathaus während 29 Jahren diverse Schreibarbeiten, organisierte Termine und erledigte Büroarbeiten. Ihre Karriere begann sie noch auf der Schreibmaschine, heute ist sie mit der EDV vertraut.

Blutspenderehrungen gab es für Manuel Gieray, Jürgen Keller, Christian Zeiser (je zehn Mal), Franz Zürcher (75) und Werner Hogg (100).

Gnadentalkapelle

Die Stadtverwaltung stellte in den Budgetberatungen 300 000 Euro zu Gunsten der Sanierung der Gnadenkapelle in den Haushaltsplan 2019 ein. Oberbürgermeister Erik Pauly informierte über ein Gutachten, die die Bekämpfung des Hausschwammes als absolut notwendig erachtet, aber Entwarnung bezüglich einer sofortigen Durchführung der Maßnahme gibt.Ein Problem gibt es aus vertragsrechtlicher Sicht. Es bestehen Zweifel, dass die Stadt die Kosten für die Renovierung übernehmen muss. In den aktuellen Diskussionen mit der Kirche und unter den Juristen führten noch zu keinem Ergebnis.Nach momentaner Sachlage ist es laut Pauly möglich, dass die Gespräche noch Jahre dauern. Sofern die Zuständigkeit bei der Stadt liegt, wird umgehend mit der Sanierung begonnen.