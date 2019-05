von Ferdinand Harich

Beim regelmäßigen Inhalieren von Zigarettenrauch wird fast jedes Organ des menschlichen Körpers geschädigt. Aufgrund dieser gesundheitlichen Gefahr wird in Nordjütland, einer nördlichen Region Dänemarks gerade heiß diskutiert, ob man ab 2020 das Rauchen an öffentlichen Arbeitsplätzen komplett verbieten sollte. Selbst in der Pause soll das Anzünden von Zigaretten untersagt werden. Doch wie wird eigentlich der Umgang mit den rauchenden Mitarbeitern von den Arbeitgebern hier auf der Baar gehandhabt? Der SÜDKURIER hat sich umgehört.

