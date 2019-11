Eigentlich macht man sich für eine Gala so richtig schick. Nicht so aber der Lauftreff Pfohren: 25 Personen haben für den Besuch der Veranstaltung ihre Laufshirts eingepackt. Und das hat auch einen guten Grund: der Donaulauf, bei dem Mitglieder des Lauftreffs nicht nur von der Quelle bis zur Mündung gelaufen sind, sondern auch reichlich Spenden gesammelt haben.

„Es ist doch ein recht ordentlicher Betrag zusammengekommen“, sagt Organisator Thomas Schneider und stapelt damit tief: „Wir haben 22 150 Euro gesammelt und werden diese heute Abend als Spende für die Herzenssache übergeben.“ Und so führt der Weg die die Läufer nicht an die Donauquelle, sondern nach Mainz, wo die Spendengala stattfindet.

Jederzeit würde Schneider wieder so einen Lauf mit einer solchen Strecke organisieren: „Alleine schon vom Erlebnis her“, sagt er. Erste Überlegungen gibt es auch schon. Der Europäische Fernwanderweg lockt und könnte die Läufer von Donaueschingen an den Atlantik führen. „Dann hätten wir Europa komplett.“

Jederzeit würde Schneider auch wieder einen Spendenlauf organisieren – dann aber nicht mehr in der Größenordnung. „Es hat zwei Jahre Vorbereitung gekostet“, blickt er zurück. Und das letzte halbe Jahr vor dem Lauf hatten er und seine Frau Andrea jeden Tag etwas für den Donaulauf zu erledigen. Das wäre auch nicht ohne seinen Arbeitgeber Point in Bad Säckingen möglich gewesen, der ihn bei dem Projekt unterstützt hat.

Beispielsweise war es eine große organisatorische Aufgabe, dass 25 Personen und fünf Autos jede Stunde genau am gleichen Treffpunkt sind – und das in Ländern, die davor noch nie bereist worden sind. 291 Etappen galt es genaustens festzulegen und alles dafür zu organisieren. Beispielsweise das Roadbook mit 291 Etappen in DINA 3 und das in fünffacher Ausfertigung.

Der Lauftreff Pfohren ist heute Abend im Fernsehen zu sehen. Ab 20.15 Uhr wird im SWR Fernsehen die „Herzenssache – ganz nah“ gezeigt.