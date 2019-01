So langsam laufen sich die Narren warm, schließlich geht es in drei Tagen los. Die Grüninger Rebberghexen waren allerdings schon in närrischer Mission unterwegs. Eines Nachts schlichen sie heimlich durch Hubertshofen, um dort einen ganz freundschaftlichen Narren-Weihnachtsgruß zu hinterlassen.

Und so staunten Narrenvater Christian Knöpfle und Jörg Mietz nicht schlecht, als sie beim Sparziergang entdeckten, dass die beiden närrischen Bronze-Figuren, die seit dem Sommer des vergangenen Jahres den Huberthofener Dorfbrunnen ziert, nicht nur das Häs der Schmellenwieber und des Badmilli-Hexers tragen, sondern sich quasi doppelt verkleidet hatten. So grüßten die beiden Narrenfiguren die vergangenen Tage recht weihnachtlich von ihrem Sockel.