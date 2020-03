Am Westrand von Aasen sollen entlang der Käppelestraße fünf neue Bauplätze entstehen, um dem steigenden Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden. Nachdem 2017 der letzte städtische Bauplatz in Aasen verkauft wurde, haben im Februar die Erschließungsarbeiten auf der rund 0,35 Hektar großen Fläche begonnen.

Im Beisein des Aasener Ortsvorstehers Horst Hall verschafften sich Oberbürgermeister Erik Pauly und Bürgermeister Severin Graf einen ersten Überblick über den aktuellen Stand der Erschließungsarbeiten, die voraussichtlich bis Ende Mai dauern werden. Tobias Meyer vom beauftragten Planungsbüro BIT Ingenieure AG und Gürel Celiktas vom städtischen Tiefbauamt stellten die Maßnahme gemeinsam vor.

Erik Pauly zeigt sich überzeugt, dass durch die neuen Bauplätze attraktiver Wohnraum in Aasen entsteht. Auch Ortsvorsteher Hall freut sich über die Erschließung der fünf Bauplätze und weist darauf hin, dass bereits alle Bauplätze vergeben sind. Im Sommer können die neuen Eigentümer dann mit dem Hausbau starten.