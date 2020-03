Nach der Ankunft verbrachten die Gastschüler von der iberischen Halbinsel wegen Sturmtief Sabine den ersten Tag in Deutschland erst einmal mit ihren Gastfamilien. Am Folgetag wurden die Jugendlichen und ihre Begleitlehrer von Schulleiter Mario Mosbacher am Fürstenberg-Gymnasium begrüßt und durch das Schulgebäude geführt. Besichtigungsfahrten nach Villingen und in die Donaueschinger Innenstadt verhalfen den Spaniern zu einer ersten Orientierung in der Region.

Beim Backen entstehen Freundschaften

Ein Highlight war das gemeinsame Brezelbacken von deutschen und spanischen Schülerinnen und Schülern in der Bräunlinger Bäckerei Scherzinger. Eine kulinarische Fortsetzung dazu war der Schwarzwälder Kirschtorten-Backwettbewerb, den die deutschen Gasteltern als Jury prämieren durften. Passend zur Fasnetszeit wurden den Jugendlichen aus Alhendín im Narrenmuseum Donaueschingen die Tradition auf der Baar nähergebracht.

Donaueschingen Der Öschberghof hat es geschafft: Manuel Ulrich holt einen Stern für das Ösch-Noir Das könnte Sie auch interessieren

Kopfkissen zum Kopfkratzen

„Uns war es über die Besuchspunkte hinaus wichtig, dass die Jugendlichen viel Zeit mit ihren Austauschpartnern und der Gruppe verbringen können und ganz nebenbei interkulturelle Erfahrungen machen“, erklärt Spanischlehrerin Cornelia Herrmann. Die Gruppe sei auch in der Freizeit sehr zusammengewachsen. Vielen sei als lustige Anekdote in Erinnerung geblieben, dass die Spanier über Wasser mit Kohlensäure und quadratische Kopfkissen verwundert gewesen seien. Beides kenne man auf der iberischen Halbinsel nicht.

Zum Besuchsprogramm gehört für die spanische Schülergruppe auch eine Stadtführung durch Donaueschingen. | Bild: Cornelia Herrmann

Die Lehrerinnen Cornelia Herrmann und Anna-Lena Eipper zeigten sich zum Abschluss der Besuchswoche sehr zufrieden. Dass die 20 Teenager so schnell zueinander gefunden hätten, sei eine wahre Freude gewesen. Der Gegenbesuch in Alhendín findet im Juni 2020 statt, zeitgleich mit der Fußball-Europameisterschaft. „Unsere Schülerinnen und Schüler freuen sich schon sehr darauf“, so Herrmann, „Freundschaft kennt eben keine Grenzen.“