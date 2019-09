Der Blues ist die Wurzel des Rock‘n‘Roll. Quasi die Mutter der Popmusik, wie wir sie heute kennen. Und dass der Blues trotz seiner Geschichte immer noch brandaktuell sein kann, dass beweisen die Musiker von Back to Blues. Die Band vom Bodensee wird zur Donaueschinger Musiknacht am Samstag, 14. September, im Irish Pub Blarney in der Karlstraße auf der Bühne stehen.

Jeder Blues hat seine eigene Art

Der Blues besitzt unterschiedliche Facetten. Da reicht es auch einfach, dass jemand zum Klang einer Gitarre ein paar Takte singt. Back to Blues bieten hier jedoch ein volles Programm. Als „High Energy Blues“ (engl.: Hoch-Energie-Blues) beschreiben sie ihre Art, diesen Musikstil rüberzubringen. Dazu gehören nicht nur eine rockige Gitarre, sondern auch eine ganze Band samt Bläser-Ensemble.

Musik der Szene-Größen

Die Band zelebriert dabei die Musik von großen Blueshelden, wie Eric Clapton oder Gary Moore. Allerdings wird auch in anderen Musikstilen gestöbert. Das Ganze wird dann neu aufgelegt und neu interpretiert. Dadurch entsteht schließlich eine ganz eigene Note.

Neu an Bord der Band-Besatzung ist Sänger Gianni Dato. Er sorgt mit besonderer Ausstrahlung und charaktervoller Stimme für den passenden Gesang. Los geht es mit dem Blues ab 20.30 Uhr.

Der Auftakt der Musiknacht findet schon etwas früher statt, und zwar bereits um 18.30 Uhr. Dann startet auf dem Alten Festhallenplatz das Eröffnungskonzert. Das Besondere daran: Es kostet keinen Eintritt und findet unter freiem Himmel statt.

Abba auf dem Alten Festhallenplatz

Zu hören sein wird die Abba-Coverband Abba World Revival aus Prag. Nachdem die originale Band vor etwa 37 Jahren ihre musikalische Zusammenarbeit beendet hat, bieten diese Musiker einen Ausflug in die zahlreichen Hits der vier Schweden: Waterloo, Mamma Mia, Super Trouper und viele bekannte Lieder mehr stehen auf der Setlist und sind bei einem Abend mit Abba unverzichtbar.

Der Kartenvorverkauf für die Musiknacht findet bei der Tourist Information Donaueschingen in der Karlstraße 58 statt. Außerdem im Vorverkauf auch bei http://www.reservix.de