von Rainer Bombardi

Der Verein der Hundefreunde biegt auf die Zielgerade ein und hofft darauf, sein neues Vereinsgelände im Haberfeld bald zu beziehen. Anfang Mai ist der Termin datiert, sofern dem Verein das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Der neue Standort war notwendig geworden, da die Stadt das während Jahrzehnten gewachsene Vereinsgelände zwischen Brigach und Breg für den geplanten Auenpark benötigt.

Abgesehen von der Topografie und der Gestaltung, die im Laufe der Jahre erst wieder entwickeln wird, ist das neue Vereinsgelände ein Glücksfall für die Hundefreunde. Das in Tausenden ehrenamtlicher Stunden errichtete alte Vereinsheim ist in die Jahre gekommen, Sanierungen wären unausweichlich gewesen.

Nun entsteht auf dem neuen Vereinsgelände ein modernes Vereinsheim, das mit kalkulierten Kosten von 500 000 Euro die Zukunft des Vereins für die nächsten Jahrzehnte sichert. Das an die Bahnlinie angrenzende Vereinsgelände liegt komplett abseits vom Publikumsverkehr und eignet sich für das vielfältige Trainingsangebot von der Welpenschule über Agility bis hin zur Begleithundeprüfung.

Ehrungen durch den Deutschen Verband für Gebrauchshundewesen gehen an Irene Stickelmayer (links), Ilse Neubart und Jörg Liebermann. Bild: Rainer Bombardi

"Voraussetzung ist, dass wir dem Gelände genügend Zeit geben, sich zu entwickeln", bemerkt der Vorsitzende Jörg Liebermann, Deshalb hofft er, dass die Vereinsmitglieder das alte Gelände noch so lange wie möglich nutzen können und nicht unmittelbar nach dem Umzug die Bagger anrollen. So wie es momentan aussieht, sei dies nicht der Fall.

Ab August sollten erste Trainingseinheiten am neuen Standort möglich sein. In diesem Jahr gibt es aus diesem Grund keine offiziellen Veranstaltungen des Vereins am neuen Standort. "Wir selbst nehmen an externen Meisterschaften und Wettbewerben teil", so der Vorsitzende. Das neue Gelände lasse mit Ausnahme der Übernachtung von Australian Shepards während der Windhundetage im Schlosspark keine weiteren Strapazen zu.

Liebermann sieht das Verkehrsaufkommen auf der schmalen Zufahrt zum Vereinsgelände als einzige Herausforderung. "Wir nutzen den Weg gemeinsam mit den Kleintierzüchtern und vor allem den Kleingärtnern, welche die unmittelbare Umgebung ihres Vereinsgeländes liebevoll pflegen." Eine leichte Entspannung der Situation ergebe sich, wenn sich die Vereine bei größeren Veranstaltungen abstimmen. Liebermann überprüft derzeit zudem die Möglichkeit, dass Trainer und Vereinsverantwortliche ihre Autos unmittelbar beim neuen Vereinsareal parken.

So berichtet der SÜDKURIER im Dezember 2018. | Bild: SÜDKURIER Medienhaus

Unmissverständlich macht er klar, dass in der jetzigen Lage der lange Zeit geplante Steg über die Breg auf Höhe der beiden Vereinsanlagen die einzige dauerhafte Lösung einer Entspannung bringen würde. Mitglieder und Gäste könnten dann auf einem der Parkplätze jenseits der Breg ihre Autos abstellen. Aktuell stehe dieses Projekt auf wackligen Füßen.

Aufrecht erhalten bleibt im neuen Vereinsheim die Bewirtung. Für den Neubau des Vereinsheims flossen bislang 250 000 Euro an städtischen Fördermitteln. Überhaupt präsentieren sich die Vereinsfinanzen in einem guten Zustand. Kassiererin Ines Wegen skizzierte zudem die Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebes und den Unterhalt des Geländes als kostenintensive Ausgaben. Zu ihnen gehört auch der Kauf des neuen Rasentraktors.

Wenig Veränderungen gab es im Vorstand. Neuer Beisitzer ist Andreas Wegen. Ehrungen vom Deutschen Verband für Gebrauchshundewesen gab es für Irene Stickelmayer (25 Jahre) sowie Ilse Neubart und Elmar Kienzle für je zehn Jahre.