Ein größerer schwarzer Hund hat am Dienstag an der Ecke Hindenburgring und Friedhofstraße einen 28-Jährigen in den Arm gebissen und dadurch verletzt. Wie die Polizei schreibt, habe der Hund gegen 22.40 Uhr unvermittelt zugeschnappt und den 28-Jährigen gepackt. Der Hundehalter sei im Anschluss an den Vorfall weggelaufen, ohne seinen Namen zu hinterlassen. Der Hundehalter wird folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, blonde lange Haare. Er trägt außerdem einen längeren Bart, ist etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er sei in Begleitung von zwei weiteren Männern gewesen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter der Rufnummer 0771/83783-0.

