Ein Traktor tuckert über das Feld, angehängt ein großer Apparat, mit dem das Gras gemäht wird – in Windeseile. Umso schneller muss das auf jene wirken, die es noch gewohnt waren, die Grashalme von Hand mit der Sense zu schneiden, in mühevoller Arbeit, stundenlang.

Neben dem Anblick sensenschwingender Landwirte geht jedoch auch das Wissen um diese Art der Arbeit nach und nach verloren. Dagegen will die Altersmannschaft der Hubertshofener Feuerwehr jedoch etwas unternehmen und veranstaltet daher am Freitag, 17. August, um 18.30 Uhr ein Wettmähen mit Sense. "Mittlerweile sind da sicher immer so zehn bis 20 Teilnehm am Start", erklärt Georg Tritschler.

Im Wettbewereb gilt es schließlich, einen bestimmte, rechteckgen Bereich schnellstmöglich vom Gras zu befreien. Dabei zählen verschiedene Faktoren in die schlussendliche Bewertung mit hinein: Zeit, wie sauber präsentiert sich das Stück Feld nach dem Mähen und wie breit wurde die Fläche geschnitten. "Für jede Wertungskategorie gibt es einen Schiedsrichter", erklärt Tritschler.

Mit dabei seien inzwischen auch immer mehr junge Leute oder welche, die schon lange Jahre keine Sense mehr in der Hand hatten. 2017 waren allerdings auch echte Profis mit auf dem Feld, die sich bei größeren Wettbewerben in der Schweiz messen. Dennoch: "Oben drüber steht immer der Spaßfaktor", sagt Tritschler. Er ergänzt: "Heute sieht man überall die Rasenroboter rumfahren und kaum jemand weiß noch, was 'dengeln' eigentlich bedeutet." Das Dengeln ist das Scharf machen der Sense mittels eines Steines mit Metall.

Wer kann am Sensenwettbewerb teilnehmen? "Eigentlich jeder. Wer keine eigene Sense hat, bekommt dort eine zur Verfügung gestellt", erklärt Tritschler. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Interessierte sollten allerdings rechtzeitig um 18.30 Uhr auf der Wiese unterhalb des Hubertshofener Freibades sein – dort startet der Wettbewerb mit der scharfen Klinge.

Weitere Informationen rund um die Veranstaltung gibt es bei Emil Tritschler unter der Telefonnummer 07705/636

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein