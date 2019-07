Kennen Sie das noch aus Kindertagen? Nein, besser aus Jugendtagen, denn diesen etwas fiesen Streich haben wir uns dann doch eher im regelrechten Flegelalter gespielt. Er ging so: Man suchte sich einen Spielkameraden etwa gleichen Gewichts und forderte ihn auf, zusammen die Wippe zu entern. Dann wippte man gemütlich und sachte bis ... der eine Wipper plötzlich und völlig absichtlich vom Sitz rutschte und dem Gegenüber eine unsachte Landung bescherte. Unter großem Gelächter plumpsten Wippensitz und Gesäß auf den Boden oder in späteren Jahren zumindest auf einen dort montierten Autoreifen.

Donaueschingen Der neue Spielplatz in Pfohren lässt Kinderherzen höher schlagen Das könnte Sie auch interessieren

Das ist jetzt in Pfohren vorbei. Denn die dort installierte Wippe geht mit der Zeit. Ihre Arme sind mit zwei Federn unterlegt. Was in der Summe ruckartige Bewegungen verhindert und die Autoreifen erspart. Dabei gingen die alten Autoreifen, die von den Bauhof-Mitarbeitern gerne spendiert wurden, nicht so sehr ins Geld. Zwei Federn machen die Wippe eben teurer als eine, erklärte Technische-Dienste-Chef Armin Börnert bei der Einweihung des neu gestalteten Spielplatzes. Ist ja auch richtig. Es sollen ja künftig brave Kindergartenkinder und nicht schadenfreudige Halbwüchsige wippen.