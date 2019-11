von Roger Müller

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen: So könnte man die am Wochenende stattfindende Messe in den Donauhallen „Genuss pur on Tour“ auch betiteln. Die Donauhallen werden sich dabei zum fünften Mal in ein Kleinod der Gaumengenüsse und -freuden verwandeln, Kalorienzählen unerwünscht.

Bislang fand die Genuss-Messe immer nach der Fasnet und somit auch gleichzeitig in der Fastenzeit statt. Doch die Veranstalter haben sich zu einer Terminverlegung in die kühlere Jahreszeit entschieden.

Weine, Delikatessen, Feinkost, Süßes und Kochshows

Messeveranstalterin Regina Rieger lebt ihre „Genuss pur on Tour“, das wird schon in den ersten Sätzen deutlich. Und auch die Ausführungen, was die Besucher an den beiden Tagen erwarten wird, lässt so manchem schon das Wasser im Munde zusammen laufen. „Es dreht sich alles um das schöne Leben – Weine, Delikatessen, Feinkost, Süßes und Kochshows“, erläutert Rieger nur ein paar Höhepunkte des Gourmetwochenendes in den Donauhallen.

„Die Besucher sollen nicht reinkommen und durchgehen, vielmehr sollen sie kommen und verweilen“, wünscht sich Rieger. Erstklassige Weine, feine Speisen regionaler, nationaler und internationaler Herkunft wären nach wie vor die tragenden Säulen der „Genuss pur on Tour“-Messen. Fast drei Viertel aller Angebote widmen sich dem kulinarischen Anspruch der Genießer, die zunehmend mehr Wert auf eine schmackhafte und vor allem gesunde Ernährung legen würden.

Erstmals ist ein Marzipanproduzent dabei

Auch in puncto Dekoration soll den Besuchern einiges geboten werden: „Aufgrund der schon vorangeschrittenen Jahreszeit will man die Besucher auch schon etwas auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen“, sagt die Veranstalterin und fügt hinzu: „Wir haben zum ersten Mal einen Marzipanproduzent da und was mich auch sehr freut, viele junge Winzer die ihre Weine präsentieren.“

70 Aussteller präsentieren sich auf der Genuss-Messe

Los geht es mit dem proppenvollen Programm am heutigen Samstag ab 12 Uhr. Geboten sind Koch-Shows, eine Degustation-Lounge und Tafel, sowie über 70 Aussteller die alles rund um den Genuss vorstellen werden. Mit ein Höhepunkt ist am ersten Messetag um 18.30 Uhr, dann werden nämlich Brauereichef Georg Schwende und der Stadtstreich(l)er Hubert Zimmermann und gemeinsam mit seinem „Beikoch“ Clemens Willmann gegeneinander im Kochduell antreten. Man darf gespannt sein, ob die „Fürstenberger“-Hühnchen-Variationen gegen die geschnetzelten Leberle der Stadtstreich(l)er bestehen werden. Für Unterhaltung ist bei der Besetzung allerdings auf jeden Fall gesorgt.

Koch-Shows und sonstige Verköstigungen

Am Sonntag geht es dann ab 12 Uhr weiter, im 30- beziehungsweise 60-Minuten-Rhythmus werden wieder Koch-Shows geboten sein oder es finden in der Degustation-Lounge Verköstigungen statt. Um 16 Uhr ist dann die finale Kochshow mit Maik Göthling vom Restaurant im Hotel Concorde, der schon seit der ersten Genussmesse das Finale bestreitet.

Sie freuen sich auf den fünfte Messe „Genuss pur on Tour“ (von links): Alexandra Sell (Direktorin Hotel Concorde), Veranstalterin Regina Rieger, Stadtsreich(l) Hubert Zimmermann, Brauereichef Georg Schwende, Franziska Bumann (Donauhallen), Bürgermeister Severin Graf, Veranstalterin Iris Dorsch, und Robert Tauscher. Bild: Roger Müller

„Die diesjährige Messe hat wieder viele unterschiedliche Facetten, und es ist für jeden etwas dabei“, betont Regina Rieger. „Probieren, testen, verweilen und dies alles auf der Welle des Genusses“, Rieger abschließend. Die Tageskarte für die Genuss-Messe kostet zehn Euro.

Die Genuss-Messe

Entdecken, probieren und bis in die späten Abendstunden genießen – die Messe für Genießer verlängert ihre Öffnungszeiten am heutigen Samstag bis 22.30 Uhr. In den Donauhallen herrscht erneut ein Wochenende lang das kulinarische Leben. Es können Zubereitungstipps feiner Speisen ausgetauscht werden und mit den Winzern über ihre besten Tropfen philosophiert werden. In unterhaltsamen Koch-Shows kann das kulinarische Treiben bekannter Spitzenköche verfolgt werden. Und auch für ein abwechslungsreiches, musikalisches Rahmenprogramm mit den Stadtstreich(l)ern ist in stilvoller Umgebung gesorgt. Die Genuss-Messe ist am Samstag von zwölf Uhr bis 22.30 Uhr und am Sonntag von elf Uhr bis 18 Uhr geöffnet.