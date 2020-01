Mit der Inszenierung der zwei modernen Stücke „Kriminelle unter sich“ und „Der Hexenprozess“ hat die Theater-AG des Fürstenberg-Gymnasiums jetzt Neuland betreten. Bisher wagte sich die Schauspieltruppe jeweils immer nur an ein einzelnes, größeres Bühnenwerk.

Anspruchsvolle Vorbereitung

Für die Jugendlichen war die Vorbereitung auch nicht einfach. „Etliche aus der Theatergruppe sind erst in diesem Schuljahr hinzugekommen“, gibt Regisseur Klaus Tegtmeier laut einer Pressemitteilung zu bedenken. Die Schauspielern typische Sprechweise, Gestik und Mimik gleichermaßen zu berücksichtigen, sei eine gewisse Herausforderung gewesen. Diese hätten seine Schützlinge aber toll gemeistert.

Internationale Übeltäter

Im Einakter „Kriminelle unter sich“ des Autors Benedict Friederich treffen sich drei ungewöhnliche Paare in einer Kneipe. Ein italienisches Gangsterpaar plant mit amerikanischen Mobstern und deutschen Übeltätern die Entführung einer Millionärsfreundin. „Kongenial versprühten auf der Bühne Lucca Scheuch und Celine Schlee als Luigi und Bella bei der Planung der Entführung immerzu aalglatt-südländisches Esprit“, heißt es in der Mitteilung. „Das Mobster-Paar Cindy und Dirty Cash, dargestellt von Kyra Knöpfle und Daniel Pak, schlüpfte demgegenüber in die Attitüde nordamerikanischer Drogengangster.“

In der Rolle des rüpelhaft-grobschlächtigen Herrmann habe Frederik Scheib als Schurke überzeugt: Grinsend habe er seiner naiven Partnerin Rosi (Maja Tomic) immerzu Gelegenheit zu Zickereien gegeben. Der von Anton Weber dargestellte Kellner habe dabei mehr von der Planung der Kriminellen mitbekommen, als diesen lieb gewesen sei. „Der illegalen Kreativität wird schließlich nüchtern mit einem Anruf ein Ende bereitet, ehe sich diese entfalten kann.“

Barocke Justizpracht

Ganz im Stile Shakespeares betrete dann ein Narr mit Trommel die Szenerie zu Beginn des zweiten Bühnenstücks „Das Oberloquitzer Halsgericht“ aus der Feder von Ralf Rutz. Für den Oberrichter (Daniel Lutz) sowie seinen eifrigen Schreiber (Daniel Pak) gehe das barocke Justiz-Ritual über alles. Trotz der früh als hanebüchen entlarvten Anklage der Katharina Schraderin (Celine Schlee) als Hexe zähle für den Richter nur eines: „Die Form muss gewahrt bleiben“. verweise zur juristischen Unmündigkeit weiblicher Akteure, obrigkeitsstaatliches Denken und metaphysische Techniken der Beweiserbringung durch den Büttel (Simon Gleichauf) offenbarten frühneuzeitliche Justizverständis.

Vesperbox für den Richter

Der anklagende Hans Metzler (Frederik Scheib) sehe sich bereits am Ziel, da rüttle die matronenhafte Frau des Richters (Felicitas Mollin) mit der Vesperbox im Gerichtssaal am Selbstbild des unnahbaren Richters. Mit dem Verweis auf höhere politische Mächte zerstöre Anton Weber als Landvogt schließlich das Verfahren. Der Freispruch der vermeintlichen Hexe sei da zwar eine Farce, aber nur folgerichtig.

Eine weitere Aufführung gibt es noch am 1. Februar am Fürstenberg-Gymnasium (19 Uhr). Karten (Abendkasse sowie im Vorverkauf im Schulsekretariat) kosten zehn Euro /Person, ermäßigt fünf Euro.